Los 30 modelos de celulares donde WhatsApp dejó de funcionar en mayo

6 de Mayo de 2024

Desde el 1 de mayo, la aplicación de mensajería instantánea de Meta, WhatsApp, dejó de funcionar en más de 30 modelos de celulares, entre los que se encuentran las marcas Apple, Motorola, Lenovo, Huawei, Xiaomi, LG, Sony, y Samsung.

Según indicó la compañía, la razón principal es la falta de compatibilidad con las actualizaciones más recientes de esta popular aplicación.

“Esta decisión se debe a la necesidad de mantener la plataforma segura, eficiente y actualizada con las últimas tecnologías. Los modelos más antiguos ya no cuentan con las capacidades técnicas necesarias para ejecutar la aplicación correctamente”, indicaron.

Los celulares que se quedaron sin WhatsApp:

Samsung

Galaxy S4 mini I9195 LTE.

Galaxy Ace Plus, Galaxy Core.

Galaxy Note 3 Neo LTE+.

Galaxy Note 3 N9005 LTE.

Galaxy S4 Zoom.

Galaxy S4 Active.

Galaxy S4 mini I9192 Duos.

Galaxy S 19500.

Galaxy Grand. Galaxy S3 Mini VE.

Galaxy S4 mini I9190.

Galaxy Express 2.

iPhone

iPhone 6S.

iPhone SE.

iPhone 6S Plus.

iPhone 5.

iPhone 6.

Motorola

Moto X.

Moto G.

Lenovo

Lenovo S890.

Lenovo A858T.

Lenovo 46600.

Lenovo P70.

Huawei

Ascend P6 S.

Ascend G525.

Huawei GX1s.

Huawei C199.

Huawei Y625.

LG

Optimus 4X HD P880.

Optimus L7.

Optimus G Pro.

Optimus G.

Sony