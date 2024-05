La propuesta de bono trimestral que enfrenta a Carabineros con La Moneda

16 de Mayo de 2024

El Gobierno dijo que la idea planteada por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, no va en la línea de lo que busca el Ejecutivo.

El Gobierno descartó la entrega un bono trimestral para los funcionarios de Carabineros. como lo propuso el general director de la institución, Ricardo Yáñez.

A través del Ministerio del Interior, el Ejecutivo precisó que si bien buscará tomar medidas en reconocimiento a la función de los efectivos de la policía uniformada, aquellas no van en la línea de lo planteado por el jefe policial.

Según lo propuesto por el general, este reconocimiento debería materializarse con un aumento en las remuneraciones de carabineros, lo que incentivaría su permanencia en la institución y aumentaría el interés por postular para ser parte de sus filas.

De hecho, Yáñez aseveró que “hay mucha expectativa respecto a eso. Es un tema que se está trabajando hace mucho tiempo en la institución junto a la autoridad de Gobierno, el Presidente lo señaló también”.

De esta forma, aludió a las palabras del mandatario en la ceremonia de aniversario de la institución, cuando dijo que “sabemos que los carabineros (…) requieren reconocimiento a los incentivos por su función y vamos a elaborar una propuesta a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda que permita valorar de mejor manera el desempeño de los carabineros que trabajan día a día en funciones operativas, en las comunidades, en el terreno, reforzando de esta manera la prevención y el combate al delito”.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, la propuesta del general Yáñez plantea la entrega de una asignación trimestral calculada en base al 65% del sueldo, y pone como requisito haber prestado servicios en la institución al menos un año, así como mantener una participación laboral efectiva en el trimestre anterior al pago de dicha asignación. Se estima que beneficiaría a unos 50 mil funcionarios, entre ellos personal uniformado, de planta y contratado por resolución.

La respuesta a la propuesta del bono trimestral para Carabineros

Sin embargo, la vocera Camila Vallejo aseguró que lo planteado por el jefe policial “no es el camino”, tras admitir que “Carabineros hizo llegar una propuesta de bonificación al Ministerio del Interior y al Gobierno”.

Al respecto, la secretaria de Estado reconoció que “un tema que está pendiente (…) es aumentar las dotaciones y las plantas de Carabineros. Distinto es un bono asociado a las licencias médicas, porque sería reconocer que si se presentan licencias médicas, que no es porque se necesite, si no por otra razón. Entonces no vemos de buena manera asociar bonos a menos días de licencia médica, porque sería reafirmar que se está cometiendo una ilegalidad”, aseveró.

“No queremos decir con esto que no van a ver incentivos, porque el Presidente de la República anunció beneficios para incentivar el desarrollo de la carrera dentro de Carabineros”, cerró.