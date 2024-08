La principal hipótesis de la Fiscalía tras hallazgo de cuerpo de TENS desaparecida en Villa Alemana

1 de Agosto de 2024

Rosa Lira Saldías salió de su trabajo el pasado 21 de junio y nunca llegó a su casa en el sector de Peñablanca, en Villa Alemana, hasta que su cuerpo apareció esta jornada en quebrada Escobares.

La Fiscalía Regional de Valparaíso se refirió al hallazgo sin vida de la técnico en Enfermería (TENS) Rosa Lira Saldías, cuyo rastro se perdió hace un mes en la comuna de Villa Alemana.

El fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, indicó a T13 que además del cadáver de Lira Saldías se encontraron pertenencias personales como su mochila, su celular y su carnet de identidad.

Consultado sobre las causas de su muerte, Tapia detalló que “aún no está determinada, no podemos ni afirmar ni descartar participación de terceras personas, porque el cuerpo no está en condiciones de ser examinado visualmente. Requiere de una autopsia más rigurosa que se aplica para el protocolo de femicidio y solo con eso vamos a poder establecer la causa de muerte”.

Sin embargo, precisó que la principal hipótesis que maneja la Fiscalía de Valparaíso es que la muerte sería accidental, ya que el día de su desapareció llovió de manera intensa e intentó cruzar el caudal de un río, apuntando que el agua la habría arrastrado, provocando su fallecimiento.

Junto con ello, dio cuenta del testimonio del conductor de aplicación que llevó a la TENS a Villa Alemana, quien indicó que la mujer “pretendía cruzar este caudal de agua para llegar hasta su domicilio, incluso él se habría percatado que el caudal era muy fuerte, pero ella le manifestó que ya lo había cruzado en otra oportunidad y que podía hacerlo”.

Sobre la data de muerte de Rosa Lira Saldías, el fiscal Tapia apuntó que es “más o menos un mes. No era fácil encontrarlo, además por el resto de sedimentos que dejó el caudal de agua en su trayecto el 21 de junio. Esto era una bajada de agua que era muy potente”.