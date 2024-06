1 de Junio de 2024

Un nuevo ministerio, mejoras en cárceles y mayor dotación de policías: las reacciones a los anuncios de seguridad de la Cuenta Pública 2024

"Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia", dijo en su discurso el presidente Gabriel Boric. Entre sus 11 compromisos en el combate a la delincuencia están el fortalecimiento a la institucionalidad e incentivos a las policías, lo que es valorado por especialistas. Sin embargo, para algunos las medidas no son suficientes.

