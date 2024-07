Cárcel de máxima seguridad en Santiago: el cambio de postura de La Moneda que hace tambalear la propuesta

31 de Julio de 2024

Las palabras del presidente Boric de abrirse a buscar un nuevo lugar para emplazar el nuevo recinto penal causaron la molestia de Chile Vamos, donde apuntaron a "un tongo" para favorecer la campaña de Irací Hassler.

Compartir

El anuncio de una nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna de Santiago sigue generando controversia, donde los principales cuestionamientos vienen de la alcaldía que dirige Irací Hassler (PC), lo que ha hecho que el presidente Gabriel Boric abra la puerta a una modificación de su propuesta.

En el marco de su visita a Emiratos Árabes, el mandatario sostuvo que “frente a decisiones de políticas públicas, que además tienen un efecto de largo plazo, siempre estoy disponible a escuchar otras voces. Y si eventualmente existen mejores alternativas, que cumplan con los requisitos que tenemos hoy día para enfrentar el crimen organizado, podemos evaluarlas. Eso es lo que he conversado también con la alcaldesa Hassler”.

Sin embargo, puntualizó que “la situación que tenemos hoy día, y que ha generado polémica, es que el único lugar donde eso (la construcción) es posible hacerlo en el corto plazo es en un sector específico donde actualmente se encuentra el Centro de Justicia”.

Las palabras de Boric fueron destacadas por la jefa comunal de Santiago, que respondió que “sin duda que valoro profundamente las palabras del presidente, la apertura que señala a reevaluar la mejor alternativa. Creo que siempre en política hay que escuchar, hay que poder recoger la experiencia internacional, la mirada de expertos, de urbanistas y también de las distintas autoridades políticas y sociales”.

Más cauto se mostró el titular de Justicia, Luis Cordero, quien reiteró la postura original del Ejecutivo: emplazar la nueva cárcel de máxima seguridad en el barrio penitenciario de Pedro Montt.

“No hay manera de abordar la situación penitenciaria que tenemos en la actualidad, sin ampliar el sistema penitenciario y sin tener en consideración para la ampliación la zona de Pedro Montt”, puntualizó.

En esta línea, Cordero aseguró que “la declaración expresa del presidente es que en el corto plazo no hay un lugar mejor para realizar este proceso de ampliación que en la zona de Pedro Montt. El Ejecutivo, tal como yo lo he señalado, ha estado abierto a alternativas de mitigación, de compensación. Yo les pediría que revisaran la declaración completa del presidente y no se utilizaran cuñas específicas”.

Chile Vamos acusa “tongo” en favor de Irací Hassler

Las declaraciones del presidente Boric no cayeron para nada bien en Chile Vamos, donde apuntan a un supuesto trasfondo político en sus palabras y eso es levantar la candidatura a la reelección de Irací Hassler, como lo expresó su principal contendiente, Mario Desbordes (RN).

“Aquí hay una puesta en escena que, acto a acto, va confirmando que al parecer se trata de un tongo. Cuando uno ve a la ministra Vallejo discutiendo con los medios frente a la alcaldesa Hassler, pero hace unas tres semanas la veíamos comiendo cazuela y haciendo campaña a favor de ella, la verdad es que no cuadra”, planteó el candidato de la oposición.

Para Desbordes, “se busca una puesta en escena en donde el Gobierno aparece cediendo ante esta alcaldesa, que logra defender a sus vecinos, cual heroína de Marvel. Entiendo que quieran ayudar a su alcaldesa, pero me parecería muy feo que utilicen esto como una herramienta de campaña”.

Una postura similar mostró el diputado Jorge Durán (RN), que acusó improvisación del Gobierno para enfrentar la crisis carcelaria y refrendó la postura de Desbordes de que los cambios de última hora sobre la ubicación de la cárcel de máxima seguridad tienen un objetivo electoral.

“¿Acaso cedió a las presiones de la alcaldesa comunista, Irací Hassler? Lo único que acá queda en evidencia es que nuevamente el Gobierno está improvisando, con un tema tan complejo como es la crisis carcelaria que se sigue agudizando mientras las autoridades no se logran poner de acuerdo”, argumentó Durán.