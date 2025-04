Recriminaciones mutuas y Marisela Santibáñez en el ojo del huracán: lo que dejó la derrota del FA por la presidencia de la Cámara Baja

8 de Abril de 2025

La diputada independiente fue sindicada como la responsable de la llegada de Chile Vamos a la testera de la Corporación. Ante esto, Santibáñez apeló a su amistad con José Miguel Castro y de paso lanzó duros dardos al FA.

Una tómbola terminó decidiendo el destino de la mesa de la Cámara de Diputados y con ello la intención del Frente Amplio de que Camila Rojas ocupara el puesto dejado por la renunciada Karol Cariola (PC). Pero en una jugada inusitada, el RN José Miguel Castro fue finalmente elegido como nuevo presidente de la Corporación.

Esto trajo una serie de recriminaciones al interior del oficialismo y la aparición de una legisladora sindicada como la principal responsable de este hecho: la diputada Marisela Santibáñez (IND).

La figura de Santibáñez cobró relevancia, ya que en la votación que dejó a Rojas y Castro empatados a 75 sufragios, con ella aportando su voto en favor del militante de RN y entregando así la presidencia de la Cámara Baja a la colectividad de Chile Vamos, que también consiguió lo propio en el Senado de la mano de Manuel José Ossandón.

Ante los cuestionamientos, la ex panelista de Show de Goles se valió de las redes sociales para explicar su postura, apelando a la amistad que mantiene con José Miguel Castro.

“Mi votación de hoy es el reflejo del compromiso que he visto en el diputado José Miguel Castro y no tiene que ver con por votar por la derecha. No habría tenido mi votación, por ejemplo, el señor Alessandri. Esto, porque me da más garantías de avanzar en una agenda de mi diputación, que tiene un alto compromiso ciudadano, como lo es el caso de los pacientes electrodependientes, la denuncia de la violación masiva por cadetes de Cobreloa, o la contención en un momento difícil respecto del protocolo de acoso sexual de la Cámara de Diputadas y Diputados”, argumentó Marisela Santibáñez.

La diputada independiente dejó en claro que “esto no fue una decisión fácil, pero mi conciencia está muy tranquila, con la convicción de que estoy haciendo las cosas según lo que merece nuestro país para llevar una legislación acorde a las necesidades de las personas”, agregando que “los errores cometidos por el Frente Amplio muchas veces te llevan a tomar decisiones de este tipo”.

FA y oficialismo no aceptan explicaciones de Marisela Santibáñez

Sin embargo, las explicaciones entregadas por Marisela Santibáñez no fueron suficientes para calmar las aguas al interior del oficialismo, ya que la diputada Camila Rojas apuntó de manera indirecta contra ella.

“Cada uno deberá explicar por qué le dio esta victoria a quienes han frenado por años los

cambios que Chile necesita”, sostuvo la militante del Frente Amplio, quien encontró respaldo en el resto de los comités oficialistas.

Desde el Partido Comunista, la diputada Lorena Pizarro enfatizó que “la derecha no ganó por mayoría, sino por azar. La conducción de la Cámara hoy no refleja una mayoría política (…) hay que redoblar los esfuerzos por consolidar una unidad efectiva del oficialismo, con principios claros y compromiso ético con la ciudadanía”.

Más duro fue Juan Santana, presidente de la bancada del PS, que responsabilizó a “aquellos parlamentarios que fueron electos por banderas del mundo progresista, pero que a la hora de elegir a quien va a dirigir esta corporación, les deben una explicación al país. Ellos de forma individual, aquellos que desearon parearse, aquellos que tomaron la opción de no asistir, o aquellos que votaron en contra de nuestros intereses. Todos ellos, y cada uno de ellos, les deben una explicación al país”.