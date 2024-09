Evópoli se desliga de acusaciones contra presidente Boric y Carolina Tohá: “Con las instituciones no se debe jugar”

Actualizado el 30 de Septiembre de 2024

El diputado Francisco Undurraga aseguró que los libelos contra el jefe de Estado y la titular del Interior tienen un tinte "político".

Compartir

El diputado Francisco Undurraga adelantó que Evópoli no apoyará las acusaciones constitucionales anunciadas por la oposición en contra del presidente Gabriel Boric y de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El legislador aseguró que “no se trata de que a uno le avisen o no le avisen un acto que hace un partido político. Uno actúa por convicciones. Y la verdad es que nosotros desde Evopoli, no estamos de acuerdo con esta acusación política, esta acusación constitucional. Ni a la ministra Tohá, como lo señalé durante la tarde, ni al presidente Boric”.

Francisco Undurraga recalcó que “con las instituciones no se debe jugar. Las instituciones hay que protegerlas. No me podrá decir que yo soy un hincha del presidente Boric, ni mucho menos. Nosotros vivimos la acusación presidencial constitucional del presidente Piñera. Yo, en mi calidad de primer vicepresidente, tuve que estar sentado más de 14 horas escuchando al diputado Naranjo, esperando que llegara el diputado Jackson para votar a favor de esa acusación constitucional y pasarla al Senado”.

El parlamentario de Evópoli instó a sus pares a centrarse en los problemas de fondo que afectan a la ciudadanía, aseverando que este tipo de anuncios provocan distracción en el Congreso.

“El problema de fondo es la delincuencia y los niveles de violencia que hoy en día existen en Chile. El problema de fondo no es solamente discutir el presupuesto de la nación, sino que finalmente la Presidencia de la República, la ministra del Interior, implementen todos los proyectos de ley que nosotros hemos aprobado en este Congreso”, puntualizó.

“Finalmente la ciudadanía no se puede explicar y no se explica por qué nosotros estamos en esta ola de acusaciones constitucionales que, francamente, puede que el día de mañana termine, no sé, en el Papa”, cerró.