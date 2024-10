Acusación constitucional contra Tohá: UDI y Republicanos acusan “irregularidades” en comisión revisora

9 de Octubre de 2024

En vista de esta situación, desde el Partido Republicano, autores del libelo contra la titular de Interior, buscarán que se deje sin efecto el actuar de la comisión revisora y se cite a una nueva instancia parlamentaria.

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, junto a Republicanos, cuestionaron el actuar de la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Esto, luego que el presidente de la instancia, Jaime Araya (IND-PPD), sometiera a votación el libelo este martes, siendo despachado a la Sala de Cámara de Diputados con informe negativo, luego de una jornada de trabajo, donde recibieron, entre otros invitados, al ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

El diputado Ramírez, el único diputado de oposición miembro de la comisión, acusó que no se pudo revisar con detención la defensa presentada por la ministra Tohá y que Araya vulneró la institucionalidad para lograr el rechazo al no pedir acuerdo previo para votarlo.

“Esto es irregular; usted no solicitó el acuerdo (…) Las personas demócratas cumplen con las normas de buena fe. Ha sometido a votación algo que va en contra de la normativa”, le expresó el timonel UDI a su par.

Ya en conferencia de prensa, el diputado Ramírez reiteró sus dichos al recalcar que “se citó a una serie de invitados desde las ocho y media de la mañana, ustedes ven que estamos recién terminando ahora y por lo tanto, no hemos tenido un minuto para poder revisar la respuesta de Carolina Tohá. No revisamos nada. No fue una comisión revisora y esto se hizo así, un solo día para poder revisar el libelo y la respuesta, porque a la izquierda le da vergüenza estar durante dos, tres, cuatro, cinco y seis días, defendiendo una postura indefendible”.

“La grave crisis de seguridad, el descontrol migratorio y los miles de chilenos asesinados durante este Gobierno requieren que una acusación constitucional de estas características sea al menos leída por sus integrantes, se escuche a los expositores, se debata y se vote en su mérito, que se cumpla algo tan básico para nuestro orden democrático como es el respeto a la Constitución, la ley y los reglamentos. Por tanto, solicitamos la nulidad de la votación, que se deje sin efecto la comisión y se vuelva a sortear la misma”, dijo el diputado Cristian Araya.