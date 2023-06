Nuevo sistema frontal: ¿Cuándo volverán las precipitaciones en la región Metropolitana?

27 de Junio de 2023

La meteoróloga, Michelle Adam, hizo un llamado para “estar más alerta de lo normal”.

Julio será el mes más lluvioso del 2023 en Chile. Así lo han pronosticado los expertos, quienes aseguran que las próximas semanas serán las más intensas en cuanto a precipitaciones en gran parte de la zona centro y sur del país.

En esa misma línea, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, explicó que las lluvias se detendrían este martes pero un nuevo sistema frontal llegaría a la zona central este fin de semana.

“Quedan los últimos chubascos intermitentes de este sistema frontal desde San Fernando hasta la región de BíoBio“, sentenció el experto.

En tanto, la meteoróloga, Michelle Adam, hizo un llamado para “estar más alerta de lo normal”.

“Vienen más precipitaciones, no de las mismas características, pero sí continuará lloviendo. No tendremos ese típico descanso que uno veía, que tras las lluvias viene el frío o las heladas. Como eso no ocurrirá, hay que estar más alerta de lo normal”, señaló Adam.

“Yo no me confiaría tanto, porque bajo esta condición, la tierra queda demasiado agrietada, no hay capacidad de absorción en ningún lugar, ni en la precordillera, ni en la cordillera, menos en los valles”, comentó.

Junto a ello, agregó que el sistema frontal que afectó a Chile es muy extraño. “Cayó una inusual cantidad de agua en la cordillera. En el Maule, por ejemplo, cayeron 800 milímetros de agua; 600 milímetros en Ñuble; 500 milímetros en la región del Biobío. Esto prácticamente nunca se había visto”, añadió.

¿Cuándo volverán las precipitaciones en la región Metropolitana?

Por su parte, el meteorólogo de Meganoticias, Alejandro Sepúlveda, afirmó que “Santiago ha seguido registrando chubascos en la madrugada en el sector precordillerano, pero esto va pasando al olvido”.

“Tal vez la temperatura se sienta menos por un gran porcentaje de humedad, tendremos nubosidad, con 5°C la mínima y 15°C la máxima para este martes“, informó.

Asimismo, agregó que este miércoles, “será aún más fresco porque al anochecer el cielo estará despejado y esperamos 4°C de mínima y tendremos nubosidad en altura y con una máxima de 20°C”.

El jueves, en tanto “se mantiene la tónica y por ahora no se ve en lo inmediato precipitaciones, lo más cercano es el próximo domingo para el sector del Maule y el Biobío”, concluyó.