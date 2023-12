Ofertas laborales por WhatsApp: conoce la nueva estafa que circula en la popular app

27 de Diciembre de 2023

Varios usuarios de WhatsApp han denunciado un nuevo modus operandi de los delincuentes.

Los usuarios de WhatsApp han alertado, desde hace unos días, sobre un nuevo método de estafa que comenzó a circular en la aplicación de mensajería.

Según las denuncias, los delincuentes emplean números internacionales para ofrecer atractivas ofertas laborales, haciéndose pasar por reconocidas compañías como Universal Pictures, Netflix, Amazon y otras similares. El objetivo es engañar a los interesados para obtener sus datos personales y dinero.

Se trata de un fraude que integra diferentes modus operandi como el llamado phishing y depósitos fraudulentos para ganarse la confianza de las víctimas.

Nueva estafa de WhatsApp

“Tenemos un trabajo a tiempo parcial para ti, ¿puedo compartir los detalles y el salario con usted?”

Así comienza el nuevo mecanismo de estafa que han denunciado los usuarios de WhatsApp en redes sociales, advirtiendo que el mensaje es enviado desde números internacionales que aseguran ser reconocidas empresas.

La supuesta oferta laboral asegura que están contratando personal en Chile para un trabajo remoto que implicaría realizar reseñas y calificar películas a cambio de pagos inmediatos que van desde los $5.000 hasta los $15.000.

“En realidad, son tareas simples las que piden completar. Puede ser un pantallazo o ir a un sitio web conocido (…) Lo hacen para entrar en confianza, despistar. Después van avanzando con tareas un poco más complejas, pero que siguen siendo muy fáciles”, explicó el especialista en ciberseguridad y Gerente de Operaciones de NIVEL4, Hernán Moller, en La Tercera.

Una vez que las víctimas caen en la trampa, los delincuentes solicitan sus datos bancarios para realizar depósitos pequeños que podrían llegar hasta los $10.000. Sin embargo, una vez alcanzado ese límite, los estafadores piden transacciones más grandes, prometiendo un retorno aún mayor.

Además de estafas monetarias, este tipo de fraudes en línea busca robar la información personal de las víctimas o hacer que caigan en lo que se conoce como phishing. Esta variedad de ataque implica el envío de enlaces fraudulentos que contienen malware o virus capaces de vulnerar el sistema de seguridad de los celulares.

“Lo que hacen estos delincuentes es empezar a recopilar información que puedan utilizar para hacer otras estafas, no necesariamente del mismo tipo que estábamos hablando. Por ejemplo, podrían intentar contactarse con el banco de la persona que están buscando estafar y tratar de recuperar su cuenta o su clave de internet, acciones de ese estilo”, agregó Moller en el medio antes citado.

Cómo evitar caer en estafas

Los ciber delincuentes siempre cambian sus estrategias de estafa, por lo que debemos estar atentos a todas las señales y mensajes sospechosos.

Verifica la identidad de quien te envía mensajes: Asegúrate de estar hablando en los canales oficiales de las empresas y no aceptes mensajes de números desconocidos.

Asegúrate de estar hablando en los canales oficiales de las empresas y no aceptes mensajes de números desconocidos. Desconfía de ofertas : Por más tentadoras que suenen, no te fíes de las ofertas laborales o promociones demasiado buenas para ser reales.

: Por más tentadoras que suenen, no te fíes de las ofertas laborales o promociones demasiado buenas para ser reales. No compartas tus datos personales : No compartas datos como tus contraseñas, números de cuentas, información financiera o dirección a través de WhatsApp o plataformas de mensajería instantánea.

: No compartas datos como tus contraseñas, números de cuentas, información financiera o dirección a través de WhatsApp o plataformas de mensajería instantánea. Cuidado con los enlaces: No presiones links sospechosos o desconocidos. Verifica que sean auténticos antes de abrirlos.

No presiones links sospechosos o desconocidos. Verifica que sean auténticos antes de abrirlos. Actualiza tu WhatsApp: Las últimas versiones de la aplicación incluyen nuevos mecanismos de seguridad, además es importante mantener actualizado tu sistema operativo.

Las últimas versiones de la aplicación incluyen nuevos mecanismos de seguridad, además es importante mantener actualizado tu sistema operativo. Usa la verificación en dos pasos : Esta modalidad activa una capa adicional de seguridad que incluye la creación de un código de seis dígitos para ingresar tu cuenta. Esta contraseña es pedida para ingresar tu cuenta a dispositivos nuevos o cuando cambies de aparato.

: Esta modalidad activa una capa adicional de seguridad que incluye la creación de un código de seis dígitos para ingresar tu cuenta. Esta contraseña es pedida para ingresar tu cuenta a dispositivos nuevos o cuando cambies de aparato. Reporta y bloquea: Si recibes algún mensaje fraudulento, reporta el número en la aplicación y bloquéalo para evitar que te siga hablando.

Por su parte, el especialista en ciberseguridad aconseja ignorar este tipo de mensajes sospechosos para no caer en estafas.

“En general, cualquier llamada o solicitud de alguien que no conoces o que no está en tu lista de contactos tiene que generar desconfianza (…) Mi recomendación es simplemente no contestar, porque puedes terminar cayendo en el juego y siempre tratan de ofrecer algo interesante”, comentó.