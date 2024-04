En pleno horario de clases: director de liceo de Vallenar fue detenido por no entregar matrícula a estudiante

26 de Abril de 2024

Los apoderados del alumno acudieron a un tribunal, el cual determinó que el director desacató la orden de integrar al estudiante.

El director del Liceo San Francisco de Vallenar, Franklin Rodríguez, fue detenido por no entregar una matrícula a un estudiante de tercero medio.

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, los padres del adolescente recurrieron ante tribunales tras no haber podido matricular al estudiante en dicho establecimiento.

Tras esta acción, la justicia instruyó a la autoridad del colegio particular subvencionado a integrar al alumno. Sin embargo, la institución no realizó dicho trámite, por lo cual se emitió una orden de detención por desacato en contra del directivo.

En este contexto, personal de Carabineros, en pleno horario de clases, procedió a detener al director del colegio, generando confusión y consternación en los estudiantes del liceo.

Luego de que concretara la detención, Franklin Rodríguez sostuvo que solicitó la ampliación del curso al Ministerio de Educación, puesto que de acuerdo a lo que establece la ley, el máximo de alumnos que pueden haber dentro del aula son 45.

No obstante, acusó que no recibió la orden, motivo por el cual no habría entregado la matrícula al estudiante de tercero medio.

Por lo anterior, desde el Ministerio de Educación informaron que iniciaron una investigación interna. Por su parte, el seremi de Educación de Atacama, Pablo Selles, sostuvo una reunión con el director del liceo en Vallenar.

Desde la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) tildaron la situación como “indignante”, recalcando que el estudiante que solicitó el cupo se encontraba en el puesto 11 de la lista de espera.

En tanto, la presidenta de Escuelas Abiertas, María Teresa Romero, justificó el hecho enfatizando en la desesperación de las familias para obtener un cupo, lo que los condujo a recurrir a la judicialización del sistema de admisión.