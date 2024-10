Cómo reconocer la nueva estafa en Gmail con inteligencia artificial

Una nueva estafa se ha viralizado en las cuentas de Gmail donde se utiliza la inteligencia artificial (IA) para robar datos personales como fotos, documentos, audios y correos electrónicos.

Según reveló el experto en seguridad de Microsoft, Sam Mitrovic, quien recibió la estafa en su correo electrónico, se trata de un engaño “sofisticado”, donde se hacen pasar por el servicio de recuperación de cuentas de Gmail, con el objetivo de acceder a toda tu cuenta de Google.

Sam Mitrovic reveló que el método de engaño donde delincuentes se hacen pasar por Google, comienza con un correo electrónico en la bandeja de entrada donde simular ser el servicio de recuperación de cuentas de Gmail.

En ese sentido, el experto indicó que “si bien, pareciera que el remitente es una cuenta oficial de Google (el dominio, de hecho, es @google.com)”, la estafa queda al descubierto ya que “la dirección de correo electrónico fue falsificada usando el software Salesforce CRM, que permite configurar el remitente y enviar a través de los servidores de Gmail o Google”, añadió.

Tras hacer click en la estafa que simula ser desde Gmail, el usuario recibe una llamada telefónica que “provendría” de Google.

La voz, según alertó Mitrovic, está hecha con inteligencia artificial ya que según dijo “sonaba educada y profesional”.

Posterior a ello, la misma voz indica que “hay una actividad sospechosa en la cuenta y pide que sigan los pasos indicados para evitar sufrir el robo de su cuenta”.

I wrote about my experience with a similar Google AI scam. It's elaborate and super realistic:https://t.co/pEdMhpjZ5y https://t.co/VvwEtZ684K