La hora de Paulina Vodanovic: presidenta del PS asoma como primera opción para asumir la representación presidencial del socialismo

Paulina Vodanovic, presidenta del PS

A las 9:30 de este sábado está citado el Comité Central del Partido Socialista (PS), instancia en la que se abordarán tres definiciones de relevancia para la tienda: la nueva mesa directiva, el reemplazo de Isabel Allende en el Senado y la proclamación presidencial para enfrentar la primaria del oficialismo.

Las primeras dos definiciones parecen ya estar zanjadas. La mesa se mantendría con Paulina Vodanovic en la presidencia y Camilo Escalona en la secretaría general. Y el reemplazo de Allende sería Andrés Santander, ex secretario de la tienda y actual jefe de la División de Gobierno Interior.

Con esas dos incógnitas despejadas, el pleno del comité deberá deliberar sobre la carta presidencial. ¿El nombre que asoma? la timonel del partido, Paulina Vodanovic.

Los coqueteos de Vodanovic y una posible carrera presidencial por el PS comenzaron en enero de este año. Ante la incertidumbre por aquellos días sobre si la ex presidenta Michelle Bachelet iba a aceptar la propuesta del PS de presentarse por tercera vez a una elección presidencial, la dirección regional del Maule proclamó a la senadora por dicha región como abanderada.

Con el paso de los meses, la opción de Vodanovic se fue enfriando, a pesar de que Bachelet desistió de competir nuevamente.

De hecho, la misma presidenta del PS se encargó de desestimar la opción de competir en la primaria del oficialismo, decisión que habría transmitido a su equipo, cercanos y la mesa directiva.

Sin embargo, el clamor de la militancia la posicionó nuevamente como la única carta viable para asumir el desafío presidencial lo que terminaría con su proclamación en esta jornada de sábado.

Por qué Vodanovic se impuso a la opción de Tohá

La incapacidad de dar con un rostro para la presidencial de forma “orgánica” desató una disputa interna por instalar nombres que representaran al partido.

Luego de que Bachelet confirmó que no iría a la presidencial, además de Vodanovic, surgió un grupo de militantes que abogaron para que el Socialismo Democrático —coalición que conforma el PS, PPD, PL y PR— apoyara a Carolina Tohá (PPD). Entre ellos, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

A pesar de pertenecer al Tercerismo, misma corriente a la que adhiere Vodanovic, Elizalde ha transmitido a la tienda que la mejor opción para el partido es apoyar a Tohá con quien mantuvo una estrecha relación mientras compartieron funciones en el gabinete ministerial.

Quiénes han hablado con Elizalde sostienen que el ministro es de la idea que Tohá es la mejor carta del oficialismo para llegar a la primera vuelta y que, en caso de que el Socialismo Democrático se divida, las posibilidades que la carta PPD avance se disminuyen ante otras opciones como Gonzalo Winter o Jeannette Jara.

Esa postura es compartida por otras figuras relevantes del socialismo, como el senador José Miguel Insulza o la misma Isabel Allende, quien en medio de su proceso de destitución suscribió una carta para instar a la militancia a apoyar a Tohá.

“Su aporte al Gobierno, tal como lo ha reconocido el propio presidente de la República, la convierte en una legítima heredera de su legado. Su probada trayectoria, sus sólidas convicciones y su capacidad de gestión la convierten en la mejor candidata a la presidencia de la amplia unidad social y política que deberemos generar de aquí a noviembre de este año (…) Por todas estas razones, los militantes socialistas que suscribimos esta declaración, proponemos al Comité Central del Partido respaldar a Carolina Tohá como nuestra representante a unas primarias amplias”, decía parte de la carta suscrita, además, por el ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, y Gabriel de la Fuente, ex ministro de la Segpres (y ex asesor de Manuel Monsalve en Interior).

Viento a favor de Vodanovic

Pero a pesar de concitar importantes apoyos al interior de la tienda, Tohá tiene en contra que gran parte de la militancia no ve en ella a una figura conciliadora. De hecho, es conocido que con la bancada parlamentaria no mantenía buena relación cuando era ministra del Interior.

Por otra parte, en el PS pesa el hecho de ser el partido más relevante del Socialismo Democrático pero, a la vez, no tener una carta presidencial.

Por eso en Vodanovic se percibe una figura fuerte capaz de representar al PS en la carrera presidencial. Su rol como presidenta de partido logrando una fuerte participación en la última elección interna, mantener al partido en cargos clave y su fuerte presencia en el debate público la hacen, dicen en la tienda alojada en París 873, la candidata natural.

“Siendo el Partido Socialista uno de los más importantes de la política nacional, con figuras importantes que han liderado el país, no se entiende de que en los últimos dos procesos electorales que no hayamos sido capaces de llegar siquiera a una primaria legal con un candidato de nuestras filas. (Por eso) espero que el pleno apoye la candidatura presidencial de nuestra presidenta, Paulina Vodanovic”, dijo el diputado Marcos Ilabaca.

Otro factor que juega a favor de Vodanovic es que personeros que antes no estaban de acuerdo con que Vodanovic fuera la candidata, ahora parecen respaldarla.

Ese es el caso de Camilo Escalona, quien ya entregó su apoyo a Vodanovic para ser la abanderada, aunque ciertas voces apuntan a que la posición del secretario general se debe a su intención de mantener el cargo ante la amenaza de Arturo Barrios que apuntaba a reemplazar al ex senador.