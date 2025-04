El encontrón entre Luis Cordero y Ángel Valencia por trágica noche en el Monumental: “Debemos evitar transformarnos en comentaristas”

El ministro de Seguridad Pública dejó ver que la planificación de espectáculos deportivos no es un ámbito que le compete a la Fiscalía Nacional.

Luis Cordero salió al paso de los cuestionamientos emitidos por Valencia.

Los trágicos incidentes ocurridos la noche de este jueves en el Estadio Monumental, que dejaron un saldo de dos fallecidos y la cancelación del duelo por Copa Libertadores de Colo Colo, además provocó un duro encontrón entre el flamante ministro Luis Cordero y el fiscal nacional Ángel Valencia.

Esto, luego que Valencia expresara sus cuestionamientos por la forma en que se enfrentó el partido de los albos en materia de seguridad pública, aseverando que “hay una planificación al sistema de ingreso al estadio que falló de manera bastante evidente”.

Ante estos dichos, el titular de Seguridad Pública respondió que “con todo el respeto que me merece el fiscal nacional, no sé si conoce el plan de intervención. Me parece apresurado que se pronuncie en base a lo que salga en la prensa. Más preocupante si lo hace autoridad, yo creo que las autoridades públicas debemos evitar transformarnos en comentaristas de la realidad y abocarnos a las responsabilidad que nos corresponden”.

En esta línea, Luis Cordero recordó que la planificación de este tipo de partidos se realiza con un mes de anticipación, junto con la participación de la Delegación Presidencial y los clubes involucrados.

“Si existe algún aspecto vinculado a problemas de planificación quiero decir que ayer (jueves) hay tres grandes hechos distintos: lo que ocurre con la alteración del orden público fuera del lugar, lo que ocurre en torno al espacio donde se encontraban las víctimas y esas rejas y lo que ocurre dentro del estadio. Son tres situaciones distintas y quiero separarlas”, argumentó.

Junto con ello, Cordero dejó en claro que “el Gobierno no solo lamenta, sino que además reivindica a los espectáculos deportivos, y al fútbol, como un espacio de convivencia de las familias y a aquellos que quieren disfrutar del deporte”.