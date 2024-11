Hasta $69 millones por cotizante: cómo pedir la devolución de excedentes de las Isapres

28 de Noviembre de 2024

El superintendente de Salud informó que el promedio de los dineros devueltos será de $1.661.318.

Tras el fallo de la Corte Suprema que obliga la devolución de cobros desproporcionados a los afiliados de las Isapres, este sábado 30 de noviembre se vence el plazo para informar a los cotizantes cómo se realizará la devolución de excedentes.

“Desde el próximo mes de diciembre las Isapres comenzarán a devolver a los cotizantes los dineros que fueron indebidamente descontados a los afiliados, situación que fue regulada por la Ley corta de Isapres e implementada por esta Superintendencia”, indicó Víctor Torres, superintendente de Salud.

Junto a ello, precisó que el promedio de los dineros devueltos será de $1.661.318, mientras el monto mayor será de $69 millones. “Hay gente que va a recibir entre 400 pesos y gente que puede recibir cerca de 70 millones de pesos. El promedio se calcula en un millón 600 mil, pero no es el 50% el que va a recibir eso. El 50% va a recibir menos de un millón 600 mil”, explicó la autoridad.

¿Cuándo comienza la devolución de las Isapres?

Las Isapres deberán comenzar la devolución en diciembre de 2024, en un plazo de 13 años como máximo para aquellos afiliados que son menores de 65 años, y en un plazo máximo de 5 años para quienes son mayores de 65.

Junto a ello, existe un plazo de máximo de dos años para quienes son mayores de 80 años. “Este criterio es móvil. Si una persona pasa del grupo de menores de 65 años al grupo de mayores de 65 años, se le acorta en el plazo”, explicó el superintendente.

¿Cómo pedir la devolución de excedentes de las Isapres?

La devolución no es solicitada directamente por el cotizantes sino que la Isapre debe notificar por correo o carta certificada a los afiliados con el monto de la deuda, el plazo para hacer efectivo la devolución y modalidad de pago.

“Si no le llega, tiene la posibilidad de consultar en la Isapre, a través de la página web, o eventualmente la Superintendencia, para ver si efectivamente es un beneficiario que no fue notificado o no le corresponde”, agregó Torres.

¿A quiénes les harán la devolución de los excedentes?

A todos aquellos cotizantes que pagaron en exceso entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de agosto de 2024, lo que corresponde a unos 700 mil afiliados.