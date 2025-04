Guardia del Monumental refuta versión de Carabineros: “A los niños jamás les cayó la reja encima, les cayó un zorrillo”

La trágica noche vivida este jueves en el Estadio Monumental, en medio del partido de Colo Colo contra Fortaleza, ha enfrentado una serie de versiones respecto sobre los hechos que dejaron dos fallecidos.

Es que en un primer momento se informó que un carro lanza gases de Carabineros habría atropellado a una joven de 18 años y a un menor de 13 años, en medio de una avalancha que buscaba ingresar al recinto sin tener entrada.

Por su parte, Carabineros aseveró que el carro lanza gases que habría protagonizado los hechos no los atropelló, sino que pasó por encima de la reja que atrapó a las dos víctimas fatales.

Sin embargo, un guardia que cumplía labores de validación y control de accesos en el Estadio Monumental relató a 24 Horas que el vehículo policial fue el que provocó la muerte de los hinchas.

“Se está malinterpretando muchísimo la información. Se está dejando a los dos jóvenes fallecidos como que ellos eran parte de esta avalancha y a mi criterio no es así”, expresó el funcionario.

En esta línea, detalló “fue en horario peak, mucha gente estaba haciendo filas para entrar normalmente y con esta avalancha la gente, aunque tenía entrada, comenzó a pasar”, agregando que “pasaron los organizadores de la avalancha, que son los que primero entran, y después a la cola comenzó a correr la gente que debió haber tenido entradas, como dice la familia”.

El guardia del Estadio Monumental precisó que “como el portón es más estrecho, muchos jóvenes comenzaron a tropezarse y cayeron varios, yo calculo que unas 10 personas”.

“El zorrillo no venía a muchos metros de distancia de ellos, se veía que venía acorralándolos, encima de ellos. El zorrillo vio cómo los jóvenes caen (…). La reja en ningún momento se cayó, no se cayó sobre nadie porque esas vallas papales están muy bien amarradas con alambres”.

El trabajador expresó que “los niños cayeron, yo me encontraba al lado y los vi caer. Cuando cayeron yo me corrí un poco más atrás y en ese momento, fue en menos de un segundo, pasa el zorrillo atrás de ellos y yo le hice así (gesto) para que frenara y el zorrillo no frenó y pasó por encima de estos dos jóvenes”.

“A los niños jamás les cayó la reja encima, les cayó un zorrillo encima. El zorrillo arrasa con toda esta gente, se balancea como si estuviera pasando encima de sacos, y aun así no tiene la decencia de frenar, sino que siguió acorralando gente”, acusó.