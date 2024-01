VIDEO – Suizo que subió volcán Ojos del Salado en camión eléctrico: “Atacama es el mejor lugar del mundo para la energía solar”

25 de Enero de 2024

David Pröschel, junto a David Koller y Patrik Koller, batieron un récord mundial al llegar a los 6.510 msnm utilizando únicamente energía solar, gracias a su planta fotovoltaica móvil.

Con el objetivo de demostrar las capacidades de la electromovilidad, especialmente en escenarios todoterreno rigurosos, tres ingenieros suizos viajaron hasta el desierto de Atacama para llegar a la cumbre del volcán activo más alto del mundo en un camión eléctrico propulsado por energía solar.

Se trata de David Pröschel, David Koller y Patrik Koller, fundadores de Terren Electric Drive Systems, startup que se especializa en la fabricación de vehículos de transporte eléctricos multipropósito para minería, agricultura y servicios municipales.

“Vinimos a Chile con nuestro camión eléctrico porque es el único lugar en el mundo donde puedes subir tan alto con un vehículo, ya que es bastante plano, pudimos conducir casi hasta la cima” explicó a EL DÍNAMO David Pröschel, COO y fundador de Terren Electric Drive Systems.

Con esta hazaña, el camión eléctrico Terren batió un record mundial al llegar hasta justo debajo de la cumbre occidental del volcán Ojos del Salado a unos 6.510 metros sobre el nivel del mar (msnm), dejando atrás el récord anterior establecido por una moto eléctrica que llegó hasta los 6.080 msnm.

“No hay ningún otro lugar como este en el mundo. Por su aire seco y su altura, Atacama es el mejor lugar del mundo para la energía solar”, afirmó el ingeniero suizo.

Esto quedó demostrado cuando a 5.300 msnm la potencia nominal de los paneles solares fue superada, ya que pudieron cargar 35 vatios más de lo esperado.

La expedición tomó 4 semanas sin suministro de electricidad. Sidario Balzarini

Posibilidades del camión eléctrico

El equipo de Terren transformó un camión diesel a uno eléctrico, provisto de dos motores eléctricos de 120 kW cada uno. Además de una batería de 90 kWh que almacena la energía obtenida mediante una central solar móvil con 10,7 kWp.

A su vez, la transmisión fue mejorada en eficiencia y optimizada para propulsión eléctrica. Esto permite superar el rendimiento de la versión diésel.

De izq. a der. David Pröeschel, David Koller and Patrik Koller.

“Queremos demostrarle a industrias como la minería y la agricultura que los vehículos eléctricos funcionan bien en condiciones extremas. Nuestro camión eléctrico estuvo a 35º en Copiapó y luego a -20º en Ojos del Salado y no hubo problemas con la batería”, declaró.

Explicó que para afrontar esas temperaturas, las baterías del camión eléctrico cuentan con un sistema de calefacción que no requería de tanta energía ya que a su vez tienen aislante térmico.

“Toda la energía que cargamos de los paneles solares la almacenamos en la batería y luego podíamos usarla para conducir o para usar nuestra cocina u otras cosas que necesitáramos”, dijo.

Otro punto a demostrar por esta expedición, denominada Peak Evolution, fue las posibilidades que entrega la energía solar.

“Al llegar a Chile, mientras nos desplazamos por rutas y carreteras, nos abastecimos de la infraestructura de carga eléctrica que existe en el país. Luego al insertarnos al interior, todo el viaje lo hicimos con energía solar. Estábamos en el desierto, no habían estaciones de carga”, detalló.

Agregó que “lo más gratificante fue la libertad que teníamos con el vehículo. No teníamos que regresar por combustible, podíamos ir donde quisiéramos y simplemente ver el paisaje”.

Para captar la energía solar, el Terren cuenta con 8 m2 de módulos fotovoltaicos instalados permanentemente en el tejado para suministro permanente y otros 28 m2 que son móviles durante las horas de sol. La potencia total del sistema con módulos fotovoltaicos es de 7,4 kWp.

Electromovilidad en Chile

Además de la energía obtenida por los paneles solares, el camión eléctrico Terren se provelló de energía con los puntos de carga que Enel X tiene dispuestos en el país.

De hecho, el equipo de Terren se contactó con Enel. “Desde hace más de un año que hemos estado en contacto porque ellos sabían de nuestra infraestructura de carga aquí en Chile y además nosotros somos líderes en acompañar expediciones de este tipo, como lo fueron Long Way Up y Pole to Pole”, declaró Jean Paul Zalaquett, gerente de electromovilidad para America Latina de Enel X.

A tales altitudes, la propulsión eléctrica tiene una ventaja sobre los vehículos de combustión interna, ya que no dependen del oxígeno del aire. “Este logro es muy significativo para la electromovilidad porque demostró que ella es inmune a la altura”, concluyó Zalaquett.