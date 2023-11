Lanzan marca para promover las bondades del salmón nacional

28 de Noviembre de 2023

Salmón de Chile es la iniciativa que ha desarrollado campañas para la promoción de esta proteína nutritiva y sustentable en los mercados internacionales, compartiendo los atributos y las preparaciones que se pueden realizar con ella.

El gremio que agrupa a productores y proveedores de la salmonicultura, SalmonChile, anunció la marca Salmón de Chile, una iniciativa que ha promovido el salmón nacional en los más de 100 países a los que llega esta proteína actualmente.

Esto, enmarcado en el trabajo desarrollado por el gremio para difundir los beneficios de este producto, en términos de nutrición, y acercarlo a la gastronomía local desde el sur del país.

Entre las iniciativas que realizará la marca en el corto plazo, destaca la entrega de salmón a fundaciones, comunidades y casas de acogida de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén, beneficiando a 1.500 personas.

A su vez, firmó un convenio de colaboración con Inacap para potenciar el desarrollo de las escuelas de Gastronomía, además de ratificar el compromiso de la casa de estudios por contribuir a la formación de profesionales de calidad con las competencias requeridas por el sector productivo y sus servicios.

“La llegada de nuestra marca Salmón de Chile busca acercar el salmón a todo el país, dando a conocer los atributos que tiene esta proteína que es sana y nutritiva, cultivada con orgullo por gente del sur”, dijo el presidente de SalmonChile, Arturo Clément.

Añadió que “estamos felices de poder llegar a comunidades de diversas zonas a través de donaciones, y también estamos muy contentos de poder contar con este convenio de colaboración con Inacap, con el que esperamos poder impactar positivamente en la gastronomía local y en los estudiantes que son parte de estas escuelas”.

Por su parte, el rector de Inacap, Lucas Palacios, indicó que “este es un convenio amplio que tiene cuatro ejes fundamentales. Cada eje tiene sus actividades que tenemos que ir profundizando. No hay nadie que nos pare, no tenemos ni un límite, ni en esta región ni en ninguna otra, porque la idea es ir reposicionando el salmón, no solamente en esta región, sino en el resto del país, ya que tenemos el despliegue y la plataforma para hacerlo”.

El objetivo de esta alianza es el desarrollo de proyectos de innovación y emprendimiento, así como ejecutar acciones de transferencia tecnológica, asistencia técnica y educación continua, que impacten positivamente a las comunidades.