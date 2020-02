La extraña postura de Mario Salas: de pedir detener el fútbol a querer completar el partido ante la UC

Uno de los partidos más complicados desde su llegada a la banca de Colo Colo fue el que tuvo el entrenador Mario Salas, quien además de enfrentar un mal momento deportivo tuvo que soportar los violentos hechos registrados durante el clásico ante Universidad Católica, que se disputó en el Estadio Monumental.

Es que el encuentro tuvo que ser suspendido al minuto 70 debido al lanzamiento de petardos a la cancha, los que fueron lanzados por la Garra Blanca e impactaron directamente al delantero de los albos Nicolás Blandi. Todo ocurrió cuando el equipo local perdía 2-o ante los cruzados.

Visiblemente preocupado por lo ocurrido, el “Comandante” mostró una postura radical con respecto a los incidentes desatados en los estadios en medio del estallido social.

“Esta situación no puede seguir así ¿Hay que esperar que salgamos con alguien muerto de una cancha? En estas condiciones no se puede seguir jugando fútbol”, expresó el adiestrador.

Tras esto, el ex DT de Sporting Cristal insistió con que “no estamos preparados. No voy a esperar a que mis jugadores les pase algo peor de lo que le pasó a Nicolás. Este ejemplo indica que no se puede jugar, hoy el tema es por la seguridad de los jugadores”.

Respecto a lo ocurrido con Blandi, Salas indicó que “es una pena tremenda ver como le cae un proyectil a un jugador tuyo. El fútbol profesional es una profesión que reúne otro tipo de principios”.

Sin embargo, la postura del entrenador con respecto a la continuidad de este partido no es tan radical, porque en la misma conferencia posterior a los desmanes manifestó sus deseos de que los 20 minutos restantes se jueguen.

“Nos gustaría terminar el partido pero es una decisión que lógicamente deben tomar las autoridades”, expresó.

Durante su comparecencia ante los medios el director técnico no profundizó en su complicada situación en el equipo, que con esta caída ante la UC sumaría tres derrotas en línea. De hecho, al momento de los incidentes, gran parte del público presente en el Monumental gritaba “Salas ya se va”.

Cabe señalar que la continuidad o el cierre definitivo del partido debe ser decidido por el directorio de la ANFP, el que dentro de los próximos días entregará una resolución. Como antecedente reciente está el fallido encuentro entre Unión La Calera y Deportes Iquique, el que luego de suspenderse a los 67 minutos se decidió dar por terminado con el marcador vigente (empate sin goles).