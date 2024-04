Participante de ¿Ganar o Servir? se declaró demisexual: ¿qué significa?

24 de Abril de 2024

La jugadora reveló una importante faceta de su vida amorosa y explicó que conlleva definirse así.

Durante el segundo capítulo de ¿Ganar o Servir?, Blue Mary sorprendió al definirse como demisexual mientras conversaba con algunos de sus compañeros de encierro sobre su vida amorosa.

Al ser un concepto desconocido por muchos, la locutora le explicó en qué consiste a Pangal Andrade, Coca Mendoza y el Poeta, quienes se mostraron muy interesados en saber.

“A Blue Mary le pregunté hoy día y aprendí demisexual. Ya sé qué es demi”, aseguró el capitán del equipo Soberanos, mientras compartían fuera de la casona.

“Yo tengo amigas o amigos que sí pueden separar lo sexual como de esa cuestión física. Para mí tiene que ver con algo químico, cachai, como es la persona, no tiene que ver con amor”, afirmó la cantante.

“Entonces no eres una mina superficial, que el hue… tiene que ser así”, le consultó Pangal.

A esto, Blue Mary respondió: “Para nada, de hecho me atrevo a decir que el físico no me cautiva en lo más mínimo, yo no soy muy caliente físicamente como para decirte así, oh ese hue..., no me genera eso”.

En esa misma línea, la joven añadió: “A mí me gusta conocer a la persona, y cuando conocí ese término, como que resolví un montón de cosas que por ejemplo en mi adolescencia no entendía”.

Finalmente sostuvo que “no es algo sexual, tú necesitas tener la conexión para poder disfrutar de la sexualidad”.

¿Qué significa ser demisexual?

La Red para la Educación y Visibilidad de la Asexualidad, AVEN, manifiesta que una persona que se define como demisexual “no experimenta atracción sexual a menos que forme una fuerte conexión emocional con alguien”.

Esto significa que los demisexuales no experimentan atracción sexual primaria basada en la vista, el olfato u otro aspecto superficial del cuerpo.