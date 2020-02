“Respeto y quiero muchísimo a Mario”: Caputto lamentó despido de Salas en Colo Colo

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, lamentó el despido del director técnico de Colo Colo, Mario Salas, quien fue desvinculado por la concesionaria Blanco y Negro luego de cuatro derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional.

El actual estratega de los azules conoce bien al “Comandante”, ya que ambos trabajaron en conjunto cuando estaban a cargo de las selecciones juveniles. De hecho, se saludaron afectuosamente en el avión que los llevó a la final de la Copa Chile en enero pasado.

“Respeto y quiero muchísimo a Mario, crecí con él en la selección. Siento mucho su salida. No puedo opinar de lo que pasa en Colo Colo, porque no sé qué ocurre en su interna”, expresó Caputto al diario El Mercurio.

Además de hablar sobre Salas, Caputto abordó las complicaciones que podría tener el equipo con las nominaciones a la Roja por las Clasificatorias al Mundial de Catar y al proceso de la Sub 20.

“Siempre la prioridad es de la selección, aunque dejo claro que cuando tengamos algún torneo (internacional) será conversado a nivel dirigencial y, en mi caso, con Reinaldo Rueda o Patricio Ormazábal”, expresó.

Sobre los nuevos dichos del arquero Johnny Herrera en su contra, el adiestrador expresó que “no voy a opinar sobre un tema que ya pasó. Johnny no es tema. Lo respeto por su trayectoria y prefiero no hablar. No hemos hablado más desde que salió”.