Aplausos a Piñera, tono de Boric y extradición de Apablaza: los hitos que marcaron Enade 2024

Con un homenaje al fallecido ex mandatario se abrieron los fuegos del evento que reúne al mundo empresarial y político, en medio de un ambiente crispado. Entre los expositores estuvo la ministra argentina Patricia Bullrich, quien afirmó que su gobierno trabaja para extraditar a Galvarino Apablaza.

Necesidad de crecimiento económico y latente crisis de seguridad. Esos fueron los temas que marcaron la jornada inaugural del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), organizado por Icare, el evento en el que confluyen el mundo político y empresarial y que en su versión 2024 no estuvo exento de momentos que seguirán presentes en la agenda nacional.

Con la presencia del presidente Gabriel Boric, gremios empresariales y representantes de las distintas fuerzas políticas, la atención estuvo puesta en las definiciones por parte del mandatario en temas como la reforma al sistema político y los avances en materia de pensiones, tras una serie de discrepancias y tensiones entre el Gobierno y el sector privado.

A continuación te dejamos los cuatro momentos que dieron que hablar durante Enade 2024:

1.- Homenaje a Sebastián Piñera y la presencia de los Piñera Morel

Cerca de las 09:25 horas, la presidenta del directorio de Icare, Karen Thal, comenzó el discurso inaugural de Enade, y lo hizo recordando al fallecido ex presidente Sebastián Piñera. Minutos antes, la viuda del ex mandatario, Cecilia Morel, había entrado al salón principal del centro de eventos acompañada de sus hijos Magdalena, Cecilia y Sebastián, además de los hermanos del fallecido ex presidente, Magdalena y Pablo.

“Queremos expresar nuestro reconocimiento y gratitud por su trayectoria de servicio y trabajo incansable por el bien de nuestra Patria. Por construir un Chile de oportunidades, más justo y desarrollado y por su férreo compromiso con la democracia. Fue un hombre de diálogo y acuerdos, atributos que representan un gran legado en los tiempos que hoy enfrentamos”, destacó Thal en referencia a Sebastián Piñera.

La líder de Icare añadió que “su partida nos deja tristes. Pero sabemos también que se fue con la alegría del deber cumplido. Descanse en paz, señor presidente”. La respuesta del salón, repleto de asistentes, fue un aplauso que se extendió por más de 30 segundos.

Al salir del salón, la ex primera dama comentó que es “muy emocionante recibir estos homenajes, aunque sea para recordar sus legados. Es muy simbólico para nosotros como familia estar aquí, y que todavía sigamos recordándolo, porque estamos muy encima del accidente”.

2.- Los dardos del empresariado: crisis de seguridad y rechazo a la reforma tributaria

Tras el homenaje, el tono del discurso de Karen Thal cambió. “En los últimos días, hemos sido testigos de un clima que le hace mal a Chile. Las horas previas a este encuentro, parecieron más la preparación para una confrontación que la convocatoria a una conversación con altura y respeto“, lamentó.

“El día de hoy es una oportunidad para recomponer el ambiente de diálogo que hemos perdido”, agregó.

La presidenta del directorio de Icare planteó que “no podemos normalizar algunas cosas que están ocurriendo en nuestro país. La violencia se ha transformado en la principal fuente de nuestros temores e incertidumbres y vivimos permanentemente con una sensación de inseguridad que afecta nuestras vidas cotidianas. Estamos enfrentados a una violencia a la que no estábamos acostumbrados. El crimen organizado ha ido avanzando en nuestro país con una fuerza escalofriante”.

Luego, mirando directamente al presidente Boric, sostuvo que “en una democracia, exponer una realidad, por dura que ella sea, no significa hacer una crítica pequeña a las actuales autoridades. Se trata de una genuina preocupación, mucho más profunda y compleja, en que nadie puede pretender obtener ventajas de ninguna naturaleza”.

Además, Thal se refirió a la baja en el crecimiento y exclamó: “¡Qué lejanos se ven los tiempos en que Chile crecía sostenidamente sobre el promedio del mundo!”.

“En el Chile de hoy, es necesario concordar. Pero aquí quiero detenerme. Concordar no significa aprobar cualquier iniciativa, sino buenas reformas, que sintonicen con las aspiraciones de la gente y que sean técnicamente fundadas”, concluyó la presidenta de Icare.

Luego fue el turno del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes. En su discurso se mostró preocupado porque “nuestro país aún no ratifique el acuerdo con la Unión Europea que se firmó hace cuatro meses. Traerá grandes beneficios“.

Rápidamente, lanzó sus dardos contra la reforma tributaria, que el Gobierno nuevamente está impulsando. “Sería tremendamente perjudicial un alza de impuestos”, enfatizó. En esa línea, Mewes cuestionó, también, la reforma de pensiones, la que calificó de “refundacional”.

“Proyectar que vamos a crecer entre un 2% y un 3% este año no debiera dejarnos nada satisfechos. Es simplemente una constatación de que la cosa no empeora, pero nadie nos asegura que vaya a mejorar”, remató el líder de los empresarios.

3.- El cambio de tono de Boric por reforma a sistema político y las críticas a la prensa

“¿Les gusta ir al estadio?”, comenzó preguntando el mandatario que, antes de hablar, se desabrochó la chaqueta y respiró profundamente. Aunque no obtuvo respuestas ni risas por parte del público, continuó: “A mí sí. Me gusta ir al estadio y trato de ir cuando el escaso tiempo que las responsabilidades del cargo implican, me lo permiten. Y aunque no siempre gane mi equipo, como el fin de semana pasado, soy de aquellos que les gusta estar en las buenas y en las malas”.

“Si este fuera un partido de fútbol, podríamos decir que la previa ha estado caliente“, reconoció el presidente Boric. “Declaraciones cruzadas, interpelaciones varias y más de una provocación auguran un partido intenso, fuerte y, quizás, hay algunos que esperan que así sea, pierna fuerte, mucho orgullo propio en cada equipo, ojalá tarjetas de distintos colores y, sobre todo, que cada uno juegue para su hinchada, alejándose lo más posible de la del adversario”, dijo.

Tras ello, llamó a los presentes al diálogo y admitió que “tengo muchísima curiosidad y, muchas veces, admiración por el profundo espíritu innovador que existe al interior de las empresas en Chile. Por el arrojo que ustedes tienen de enfrentar los grandes proyectos que por su naturaleza misma implican enfrentar riesgos e incertidumbres y que, aun así, se sacan adelante”.

Sin embargo, unos segundos más tarde, el jefe de Estado lanzó sus dardos a los medios de comunicación. “He seguido con atención las opiniones que se emiten desde el mundo empresarial. Eso no es difícil porque parte de la prensa les otorga una envidiable cobertura. Por lo mismo, en los últimos días, leí con cuidado las cartas que algunos presidentes de grandes compañías remitieron a sus accionistas”, reclamó. Asimismo, mostró su desazón por las “opiniones tan negativas y conservadoras en la prensa cada día”.

Avanzada su intervención, el presidente Gabriel Boric abordó uno de los temas que ha copado la agenda: el cambio al sistema político ―al que también aludieron previamente Thal y Mewes―. “Quiero aprovechar esta ocasión para señalar, de manera explícita y para evitar cualquier tipo de especulación o lugar a equívocos, que como presidente de la República estoy a favor de una reforma a nuestro sistema político. Considero valiosas muchas de las propuestas que se han planteado y que creo que debemos legislar al respecto en este periodo de Gobierno. Para lo cual, promoveremos un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que incluya a la gran mayoría de ellas, ojalá a todas“, aseguró.

“Quiero ser muy claro, no hago ningún tipo de cálculo transaccional ni tampoco apuestas electorales inciertas futuras, porque creo que es bueno para Chile. Lo que es bueno para Chile no tiene que estar sujeto a cálculos pequeños”, señaló. Luego, aclaró sus dichos y sostuvo que “sería insultante para la mayoría de la población y contribuiría al desprestigio de la política que quienes estamos y somos parte de este oficio digno y noble, seamos capaces —como espero que lo seamos— de sacar adelante modificaciones sobre las reglas que rigen nuestra actividad, pero no logremos un acuerdo sobre algo tan urgente que afecta a la mayoría de nuestros compatriotas y en lo que nos hemos demorado más de una década, como es la reforma de pensiones”.

4.- Medalla para Carabineros, Hezbollah y la extradición de Apablaza: el encendido discurso de Patricia Bullrich

Pasadas las 14:00 horas, y con un salón bastante más vacío, se inició el tercer panel de Enade 2024. La primera expositora fue la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien por más de 20 minutos realizó un encendido discurso, ante la mirada atenta de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ex presidente de Colombia, Iván Duque.

“He traído una medalla que quiero dejársela en homenaje de nuestra fuerza de seguridad de la Argentina a los Carabineros de Chile”, dijo al comenzar su intervención. “La semana pasada han perdido en manos del crimen organizado a uno de los suyos, a un servidor de la patria. El teniente Emmanuel Sánchez fue asesinado brutalmente por defender a su población, su pueblo“, prosiguió.

Bullrich ―quien durante la previa al encuentro se reunió con Tohá, el titular de Justicia, Luis Cordero, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei― aseguró en su alocución que Hezbollah está presente “en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Están instalados y lavan dinero. Y utilizan al PCC de Brasil, Primer Comando Capital, a organizaciones argentinas y paraguayas que hacen secuestros, robos o trafican droga. Ellos compran y lavan dinero. Y utilizan a esas organizaciones como organizaciones que les hacen de pantalla, mientras ellos aparecen como comerciantes, o como empresarios en la zona”.

“Por eso, quizás, tenemos una sensibilidad especial nosotros los argentinos. Nuestro máximo tribunal penal de la Argentina, acaba de dar un dictamen diciendo que Irán actuó en la Argentina como Estado terrorista. Y que su herramienta fue Hezbollah”, planteó. La ministra trasandina advirtió, en esa línea, que “esto mismo puede estar pasando con otras organizaciones”, entre las que nombró al Tren de Aragua, que calificó de terrorista.

“El Tren de Aragua no golpea de cualquier manera. Golpea con un procedimiento, con una matriz de funcionamiento, con una lógica que siempre hace exactamente lo mismo. Se instala en un determinado lugar. Desde ahí planifican con tiempo, sin apuro, los golpes que van a hacer. Pero no son golpes al azar. Son golpes que tienen el sentido de generar lo que yo llamaría ya una organización criminal que tiene las características del terrorismo. Porque el golpe tiene como objetivo generar terror en la población”, enfatizó.

Además, Patricia Bullrich aseguró que “nosotros queremos que Galvarino Apablaza vuelva a Chile a cumplir con la justicia a cumplir lo que tiene que cumplir. No hay que confundir el estatus de un refugiado político con alguien que asesina en democracia”. A este anuncio ―realizado antes en entrevista con CNN Chile―, el público respondió con un largo aplauso.