Mayne-Nicholls entregó detalles sobre las negociaciones para buscar un nuevo DT

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, entregó este sábado algunos detalles sobre las tratativas para conseguir al sucesor de Mario Salas como entrenador de Colo Colo.

De entrada, el ex mandamás de la ANFP comentó que Martín Lasarte y José Néstor Pékerman dijeron que no al ofrecimiento y que aún mantienen las negociaciones con Luiz Felipe Scolari, pese a la negativa inicial del campeón del mundo con Brasil.

“Hemos ido avanzando en la búsqueda de un técnico. Algunos nos han dicho que no pueden venir por distintos factores, como Pékerman y Lasarte, así que esperamos traer alguien a la brevedad”, expresó en diálogo que reproduce radio Cooperativa.

“Con ‘Felipao’ hablamos durante la semana y le dijimos que nos interesaba muchísimo contar con él. Hemos estado personalmente con su agente viendo las tratativas para llegar a algún acuerdo. Después no hemos vuelto a hablar con él”, dijo.

Respecto a Scolari y la postura negativa del CSD Colo Colo por algunos comentarios políticos del brasileño, Mayne-Nicholls señaló que “a nosotros nos parece que es un entrenador con la categoría que necesita Colo Colo. En lo personal creo que las voces disidentes ayudan a construir porque es la base de una democracia”.

“Sí me hace ruido que la persona que pueda venir cualquiera sea sienta que al no tener un respaldo mayoritario no quiera venir”, agregó.

Para terminar, el dirigente albo expresó que “nosotros queremos traer a alguien de la mayor categoría posible. Entiendo como es la dinámica de esto y buscamos lo mejor para Colo Colo. Hemos realizado todas las tratativas, pero si después por cualquier motivo no se da seguimos adelante”.