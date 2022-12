¡Argentina campeón! La mejor final de la historia quedó en manos de Lionel Messi y la Albiceleste

18 de Diciembre de 2022

En una definición electrizante que entrará en los libros, la escuadra sudamericana venció a Francia en los lanzamientos penales (3-3 en 120').

Compartir

Un final implica nervios. Para los que juegan y para los que están viendo. Esta condición le permitió a Argentina superar a Francia en casi tres cuartos del desarrollo de la definición de la Copa Mundial de Qatar 2022. Los europeos no encontraron su juego, hicieron cambios temprano y parecía ser que la instancia les quedaba grande al no encontrar conexión y demostrar imprecisiones que, incluso, no se ven por lo general en el profesionalismo.

En esa atmósfera, los trasandinos se aprovecharon del letargo galo y con un discutible penal, Lionel Messi abrió la cuenta (23′). El líder de este equipo demostró toda su categoría en ese lanzamiento frente al arquero Hugo Lloris y luego en la génesis de una acción que terminó con el tanto de Ángel di María (36′). El llanto del zurdo de la Juventus y de los miles de hinchas que vibraron en el Estadio Icónico de Lusail demostraban la cercanía que el cuadro sudamericano tenía con el trofeo.

Con el 2-0 se fueron al descanso. Argentina dominaba las acciones, manejaba los tiempos y se apoderaba del ambiente en todo Qatar. La fiesta estaba desatada en las tribunas, mientras el técnico francés Didier Deschamps intentaba descifrar qué pasaba con sus dirigidos. Los pases directos hacia fuera de la cancha, la poca claridad para juntarse y el individualismo excesivo sin éxito de Kilyan Mbappé eran un indicador de lo cerca que estaban los sudamericanos de ganar el certamen.

Así llegaron a los últimos 15 minutos. Francia se envalentonó, despertó con el empuje del sorprendente Randal Kolo Muani y llegó al gol mediante un lanzamiento penal que cobró Mbappé a los 80 minutos. El juez Szymon Marciniak no dudó en una sentencia que, al igual que la primera para Argentina, fue dudosa. Ley de compensaciones reclamaron algunos, sin embargo, el astro del Paris Saint Germain ya lo había ejecutado con precisión sobre la estirada de Emiliano Martínez.

Obviamente la emoción se hacía presente y los nervios, ahora, estaban del lado de la Albiceleste. Esta situación la aprovechó el propio Mbappé un minuto más tarde. Una semitijera en el borde del área le permitió a los campeones de Rusia 2018 dar vuelta el panorama y revivir para enfrentar con ímpetu los últimos minutos antes de ir al alargue. Sobre el final del tiempo reglamentario la fuerza de Kolo Muani, la habilidad del ingresa Kingsley Coman y la zurda de Messi decoraron un final de miedo que anticipaba un tiempo suplementario tremendo.

Todo estaba destinado para Messi y Mbappé…

Los primeros 15 minutos del tiempo extra fueron el reflejo de los instantes finales del regular. Francia se adueñó de la posición, sus punteros comenzaron a encarar con más confianza y el cansancio de la escuadra de Lionel Scaloni se notaba. El entrenador captó esta situación y ejecutó algunas modificaciones para refrescar a un grupo confundido por la “resurrección” de su rival. Ya sobre el final de la primera parte, los trasandinos reaccionaron y guiados por Messi estuvieron cerca de marcar a través de Lautaro Martínez, quien desperdició dos ocasiones realmente claras. Los corazones se detuvieron por un momento.

Así la final llegó a los últimos 15′ del alargue. Y una señal del destino, de la historia, del propio fútbol. Tras un remate de Lautaro Martínez y el rebote de Lloris, Messi, parado al borde del área chica, recibió el balón y con la pierna derecha definió como pudo. El balón traspasó la línea y Argentina volvió a la vida (108′). Volvió a gritar, volvió a estar cerca de su tercera corona después de 1978 y 1986.

Parecía que todo terminaba así. Pero Mbappé también tiene su lugar en la historia. Y con sólo 23 años. Llegó a su tercer tanto personal a través de otro penal que cobró el árbitro polaco. Esta vez engañó a Martínez y el 3-3 se timbró a los 118 minutos. Sobre el final, el guardameta argentino estiró el pie izquierdo y evitó la debacle. Infartante, entretenido, vibrante. Histórico todo. Los penales eran la coronación de una jornada que pocos podrán olvidar.

Mbappé y Messi inauguraron los tiros y anotaron. En el segundo turno, Martínez le tapó a Coman y Paulo Dybala venció a Lloris. Se acercaba el título. Tercero pateó Aurélien Tchouaméni y la lanzó afuera. Increíble. Leandro Paredes tenía la responsabilidad de estirar las cifras y cumplió. El cuarto francés fue Kolo Muani y extendió la final. Gonzalo Montiel fue el elegido para darle el título. Y lo hizo. El resto es historia.