Naomi Osaka anuncia su embarazo y confirma que dejará el tenis hasta 2024

11 de Enero de 2023

Una de las singlistas más reconocidas del planeta, quien superó una depresión, anunció su retiro momentáneo de la actividad.

Compartir

La ex número 1 del mundo Naomi Osaka había jugado al misterio luego de informar que no participará del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Sin embargo, durante este miércoles se pudo confirmar que su decisión la concretó porque está embarazada.

La singlista japonesa, ganadora en dos oportunidades de este torneo (2019 y 2021), anunció que espera un bebé a través de sus redes sociales.

“Los últimos años han sido interesantes, pero creo que son los momentos más desafiantes de la vida los que pueden ser más divertidos. Estos meses lejos del deporte realmente me han dado un nuevo amor y aprecio por el juego al que he dedicado mi vida. Sé que tengo mucho que esperar en el futuro”, explicó la deportista de 25 años.

“Una cosa que espero con ansias es que mi hijo vea uno de mis partidos y le diga a alguien, ‘esa es mi mamá’. 2023 será un año lleno de lecciones para mí y espero verlos al comienzo del próximo porque estaré en Australia 2024″, confirmó.

Más de Naomi Osaka

Nacida el 16 de octubre de 1997, la japonesa fue la primera asiática en llegar a lo más alto del tenis mundial. No juega desde agosto, sin embargo, es una de las más reconocidas del circuito después de adjudicarse cuatro Grand Slam y otros tres títulos.

En 2021, tras retirarse del Abierto de Francia, Osaka hizo noticia por anunciar que padecía enfermedades de salud mental. “No voy a hacer ninguna rueda de prensa durante Roland Garros. He pensado muchas veces que la gente no tiene consideración con nuestra salud mental. He visto muchos vídeos de deportistas viniéndose abajo en una sala de prensa tras perder un partido, algo que también me ha pasado a mí”, dijo en esa ocasión.

“Eso es como rematar a una persona que se ha caído y no entiendo las razones que hay detrás de ello. A menudo, se hacen preguntas que llenan de dudas nuestras mentes y simplemente no voy a someterme a personas que dudan de mí”, sentenció.