VIDEO – Karla Rubilar ratifica candidatura por Puente Alto y explica su alejamiento de Codina

26 de Julio de 2024

Rubilar reconoció que se le ofreció ser candidata a la Gobernación Metropolitana, ya que Chile Vamos contaría con encuestas que "dicen que yo ganaría esa elección” a Claudio Orrego.

Compartir

Karla Rubilar (RN) ratificó que será candidata a la alcaldía de Puente Alto, luego que el actual jefe comunal, Germán Codina, asegurara que la ex ministra le dijo que se bajaba de la carrera electoral y posteriormente lo bloqueó de WhatsApp.

“El día 11 de julio ella me notificó por mensaje de WhatsApp que no seguiría adelante con su candidatura por Puente Alto. Obviamente, desde esa fecha hasta ahora, de manera infructuosa, he tratado de comunicarme con ella”, sostuvo el actual alcalde de Puente Alto.

Ante estas palabras, Karla Rubilar explicó los motivos de su alejamiento, asegurando que “como el alcalde Germán Codina bien sabe, he vivido semanas de una situación familiar de salud muy dura, que me ha mantenido alejada de la comuna y ha ocupado gran parte de mi tiempo. Además de generarme una reflexión sobre mi futuro político”.

En esta línea, reconoció que se le ofreció ser candidata a la Gobernación Metropolitana, ya que Chile Vamos contaría con encuestas que “dicen que yo ganaría esa elección” a Claudio Orrego (IND), quien va la reelección.

“Y si bien ser intendenta de la Región Metropolitana, ha sido uno de los cargos más hermosos que he tenido a lo largo de mi vida, y agradezco enormemente a todos quienes creen que yo podría ser una gran gobernadora, lo cierto es que después de conversar con mi familia, con mis amigos e incluso yo que soy creyente, de pedirle ayuda a dios, he llegado al convencimiento de que mi lugar está en la comuna de Puente Alto“, recalcó.

Karla Rubilar dejó en claro que “quiero ser alcaldesa de la comuna de Puente Alto. Voy a vivir en Puente Alto, para vivir sus sueños y sus dolores, y para compartir con ellos este sueño de tener un Puente Alto mucho mejor para todos”.

“Es por eso que le agradezco enormemente a todos quienes me han acompañado y han comprendido el proceso que he vivido, y quiero pedirle a ellos también que me ayuden a tener la fuerza para enfrentar este desafío. Para lograr convertirme, el 27 de octubre, en la primera mujer alcaldesa de Puente Alto. Estoy segura que juntos lo vamos a lograr”, cerró.