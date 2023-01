Contra la U y los “payasos” que lo tratan de mufa: así fue la reaparición de Arturo Vidal en Twitch

31 de Enero de 2023

El mediocampista nacional se reincorporó a la plataforma streaming, donde conversó con los hinchas.

Arturo Erasmo Vidal Pardo, futbolista chileno que actualmente juega en el Flamengo de la Serie A de Brasil, concretó su retorno a la plataforma streaming Twitch, en donde lanzó varias frases en contra de sus rivales y los hinchas que lo critican.

El jugador de 35 años, que también se sumará a Youtube, interactuó con los hinchas, asegurando que en el espacio “vamos a jugar harto” y “vamos a huevear a todo el mundo”.

Un momento especial se vivió cuando el ex futbolista de Colo Colo respondió a los fanáticos de la Universidad de Chile que seguían su transmisión.

“¡Los chunchos! No. Igual saludo a los chunchos, están malos si. Puta que están malos los chunchos, ya no debería ser ni clásico. No, mentira. Saludos a todos“, señaló el seleccionado nacional.

El oriundo de San Joaquín aprovechó además de contestar a quienes le atribuyen la responsabilidad de la mala suerte sufrida por la Roja, que lleva dos ausencias consecutivas de las Copa del Mundo con fracasos en las últimas clasificatorias.

“Te hice ganar dos Copas América, payaso, y me vienes a decir mufa a mí. Bobo“, expresó el futbolista a uno de los usuarios que lo encaró.

La defensa a Reinaldo Rueda

Arturo Vidal recordó además al ex director técnico de la selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, quien no pudo consolidar un buen juego con el equipo durante la etapa inicial de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Sobre el cafetero, el mediocampista comentó que “el profe es una extraordinaria persona, buen entrenador. Chile y los dirigentes no se merecían alguien así. Nos faltó tiempo”.

En defensa del entrenador, el ex FC Barcelona manifestó que “seguramente si seguíamos el proceso íbamos a ir al Mundial de Qatar“.