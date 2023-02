Problemas en Colo Colo: la sanción que recibió Gustavo Quinteros por sus críticas al arbitraje

1 de Febrero de 2023

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió suspender por dos fechas al entrenador, quien cuestionó al juez Fernando Véjar por su desempeño en la final de la Supercopa.

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, fue sancionado por las críticas que realizó hacia el arbitraje tras la derrota de su equipo ante Magallanes por la final de la Supercopa de Chile, que se disputó el 15 de enero en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió sancionar al director técnico argentino-boliviano con dos fechas de suspensión.

Con esto, el cuadro albo no podrá contar con su DT en la cancha para los partidos ante Ñublense, que se juega este fin de semana en el Estadio Monumental; y tampoco en la visita a Huachipato, programada para mediados de mes en Talcahuano.

De acuerdo a lo reportado por Radio ADN la determinación del tribunal deportivo no fue unánime, ya que tres de sus integrantes solicitó un castigo mayor para Quinteros de cuatro fechas.

Las críticas de Quinteros al arbitraje

La sanción en contra de Gustavo Quinteros surgió a partir de una declaración que entregó tras la caída por penales de los albos ante Magallanes. Tras los 90 minutos de juego y la tanda desde los 12 pasos, el entrenador reclamó fuertemente por la labor del juez central Fernando Véjar.

“Ojalá que el Campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitado como éste (…) Cada vez que nos dirige no ganamos un partido. Conmigo nunca habló ni lo cruce, pero debe tener algo en contra de Colo Colo”, expresó.

Las declaraciones de Quinteros molestaron al jefe de la Comisión de Arbitraje, Roberto Tobar, que presentó la denuncia respectiva recurriendo al artículo 63, letra B, número 11 del Código de Procedimientos y Penalidades, el cual sanciona “ejercer presión sobre el árbitro o árbitros asistentes, a través de actitudes violentas, amenazas y en general perturbar de cualquier modo la libertad del árbitro para tomar o no una decisión determinada”.

La normativa otorgaba diversos castigos para el DT, los que iban desde una amonestación hasta una suspensión por 50 fechas.