Arturo Sanhueza se retira del fútbol a los 43 años: los grandes hitos de su carrera

3 de Febrero de 2023

El volante dejará la actividad tras más de dos décadas, marcadas por sus pasos por Santiago Wanderers, Colo Colo y la Roja.

Compartir

Héctor Arturo Sanhueza Medel anunció este viernes su retiro del fútbol profesional, poniendo fin a una carrera de más de dos décadas, la que estuvo llena de éxitos que lo transformaron en uno de los referentes del balompié nacional.

El volante de 43 años -que hasta ahora era uno de los más longevos del fútbol chileno- usó sus redes sociales para informar de su decisión.

“Hoy es uno de esos días extraños, donde la cabeza no logra ganarle ni siquiera un trancazo al corazón. No hay pensamiento posible que aplaque la pena de decir adiós. Hasta acá no más llegamos. Pongo fin a 25 años de carrera profesional y lo hago con la frente en alto, con un montón de recuerdos hermosos y con la tranquilidad de haberlo dejado todo por mi amado fútbol“, expresó.

El oriundo de Lirquén señaló que tuvo algunas opciones para seguir en la actividad, pero finalmente escogió a su familia, que le había pedido “cerrar un ciclo”.

“Fui un luchador y un hombre nacido para competir, hasta el último día. Me entrené como si tuviese 17 años siempre, pero hoy es justo comenzar otro camino“, reflexionó.

Sobre su futuro, el ahora ex futbolista comentó que “estoy seguro que seré entrenador, armaré un gran equipo de trabajo y me iré a viajar para aprender de los mejores. Así me criaron y así seré siempre”.

El retiro de Sanhueza marca la salida de una generación completa de jugadores, que brilló en el Campeonato Nacional durante la década del 2000. El último representante vigente de este grupo es el delantero Humberto “Chupete” Suazo, quien a sus 41 años forma parte del plantel de San Luis de Quillota.

Campeón por Santiago Wanderers

Arturo Sanhueza debutó en el fútbol con la camiseta de Fernández Vial en 1999. A año siguiente llegó a Everton de Viña del Mar y en 2001 arribó a Santiago Wanderers.

Con el equipo porteño el mediocampista logró ganar el torneo nacional tras casi tres décadas de sequía ganadora de la institución. En el plantel “caturro” fue dirigido por el entrenador Jorge “Peineta” Garcés, compartiendo con figuras como Moisés Villarroel, Jorge Ormeño, Alonso Zúñiga y Jaime Riveros.

La era dorada del Colo Colo de Borghi

Tras su paso por Santiago Wanderers, Sanhueza fue fichado por Colo Colo, equipo que había comprado su pase en el inicio de su carrera. El mediocampista se instaló en Macul en 2005, siendo uno de los máximos representantes del plantel encabezado por el DT Claudio “Bichi” Borghi, ganador de cuarto títulos consecutivos y finalista de la Copa Sudamericana 2006.

A partir de 2009 el “Rey Arturo” comenzó a alejarse del equipo albo, en medio de conflictos en el camarín y lesiones que afectaron su despliegue en la cancha. Finalmente dejó el club en la temporada 2010.

La llegada a la Roja

Sanhueza jugó por primera vez en la selección chilena el 14 de noviembre de 2001, en un partido ante Ecuador por las clasificatorias para el Mundial de Corea y Japón 2002.

El volante vistió la camiseta de la Roja en 16 partidos, cerrando su ciclo en la polémica Copa América 2007 en Venezuela.

Con la llegada de Marcelo Bielsa como seleccionador nacional nunca más fue considerado para formar parte del “Equipo de Todos”. De hecho la prensa de la época especuló que el jugador celebró la salida del rosarino en 2010.

El Sub-40 del fútbol profesional

Tras dejar Colo Colo, Arturo Sanhueza vistió la camiseta de Deportes Iquique, Universidad de Concepción, Deportes Temuco y Cobreloa.

En 2019, con 40 años, el mediocampista fichó por Fernández Vial, equipo donde inició su carrera. En 2020 logró el ascenso a la Primera B tras la polémica de Lautaro de Buin. En la categoría de ascenso, el “Rey Arturo” siguió mostrando su categoría, jugando a la par con futbolistas que tenían la mitad de su edad.

A finales de 2022 el Vial descendió a la Segunda División Profesional. A partir de ahí el jugador quedó sin club, lo que precipitó su decisión de retirarse.