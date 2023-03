Jugadores y técnicos del fútbol chileno están furiosos por el estado de las canchas

4 de Marzo de 2023

El plantel de Colo Colo es el último en presentar quejas por el césped del Estadio Monumental en una problemática que ha manchado las fechas iniciales del torneo.

Por lo que se ha podido apreciar en las primeras siete fechas del Campeonato Nacional 2023, varios estadios del fútbol chileno han presentado graves problemas en el mantenimiento del césped. Unión Española, que tiene un millonario negocio con Univesidad de Chile y Universidad Católica por el arriendo de su recinto, debió cerrar por algunas fechas el Santa Laura para recomponer el gramado.

La U tuvo que salir a Valparaíso y La Serena por esta condición, mientras que los cruzados se fueron a Concepción al estar modernizando su recinto de San Carlos de Apoquindo. Es más, ya de vuelta en Independencia, los azules pudieron ser locales ante Unión La Calera, pero el pasto volvió a ser tema a pesar de estar en mejores condiciones que en la apertura del torneo.

“Yo terminé de calentar con los guantes verdes porque el pasto está pintado, está en mal estado y nosotros no estamos conformes con la situación. Nosotros no tomamos la decisión, pero sí podemos dar una opinión o punto de vista de la cancha, que no nos acompaña mucho”, expresó el arquero de los universitarios, Cristóbal Campos.

Pero no es lo único. El entrenador de Ñublense, en la antesala del choque que terminó 2-1 a favor de la UC, aseguró que se irá del club a fin del certamen por el estado de la cancha del Estadio Nelson Oyarzún de Chillán y otras razones.

“Respeto, a veces hay momentos que uno tiene que culminar sus proyectos bien y creo que este es el año. ¿Qué quieres que te diga? Merezco respeto, así como yo he criticado otras canchas, para una Copa Libertadores o para lo que nosotros queremos, si tú me preguntas ahora, no está. Solamente pido lo que tiene que ser una cancha. Yo no soy detective para buscar culpables, no me interesa… Lo único que pido es eso”, dijo Jaime García.

Colo Colo es el último en reclamar

Colo Colo no está ajeno a este problema. Si bien el Estadio Monumental tuvo un cambio de césped, los jugadores no lo han aprobado pensando en el Superclásico del domingo 12 de marzo cuando la U visite al reducto de Macul.

Según TNT Sports, los jugadores del plantel albo reclamaron a la dirigencia de Blanco y Negro (ByN) por considerar el pasto poco fino, “grueso, áspero y duro“.