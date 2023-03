“Me asustan estas cuestiones”: el día después de Patricio Yáñez tras arrancar del temblor

22 de Marzo de 2023

El comentarista deportivo de Radio Agricultura explicó su reacción ante el sismo, la que se hizo viral.

Patricio Nazario Yáñez Candia, ex futbolista y comentarista deportivo, explicó su comentada reacción tras el temblor de magnitud 5,6 que durante el martes sacudió a la Región Metropolitana.

El ex delantero de Colo Colo y de la selección chilena se encontraba participando del programa Deportes en Agricultura de Radio Agricultura cuando la tierra comenzó a moverse. “Está temblando, está temblando“, señaló con evidente nerviosismo.

En un momento la transmisión por streaming mostró cómo el ex ariete arrancó del estudio, mientras sus compañeros Francisco Sagrego, Juan Cristóbal Guarello y Cristián Caamaño seguían calmadamente sentados.

El video se volvió viral y se transformó en uno de los temas más comentados tras el fuerte sismo.

Porque arrancó del estudio de Radio Agricultura durante la emisión en vivo tras el reciente #sismo.pic.twitter.com/IIpnJ7uak5 — ¿Por qué es tendencia en Chile? (@pq_tendencia_cl) March 21, 2023

Pato Yáñez explica su reacción

Más calmado y varias horas después del susto, Patricio Yáñez explicó su reacción ante el temblor y reconoció el temor que siente ante estos fenómenos.

“Me asustan estas cuestiones“, afirmó el comentarista al programa Puntapié inicial de la misma Radio Agricultura.

Yáñez detalló que “ayer me llamó un doctor amigo, y me dijo: viejo, hay muchas fobias en la vida, gente que le tiene miedo a los ratones, que no hacen nada y se ponen histéricos, los ascensores… Estás dentro de un promedio muy normal de gente que reacciona ante eventos que tú sabes que no tienes nada que hacer”.

Por su experiencia con otros sismos, como el terremoto del 27 de febrero de 2010, el Pato Yáñez comentó que “lo paso mal, de verdad (…) Yo percibo los dos o tres grados que nadie nota, los percibo con aguja“.