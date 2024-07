VIDEO – Marcelo Lagos lanza preocupante advertencia tras fuerte sismo en San Pedro de Atacama

19 de Julio de 2024

El geógrafo explicó lo ocurrido en el norte la noche del jueves, pero también aclaró lo que podría ocurrir en el futuro en esta zona del país.

Como es habitual luego de un gran sismo, como el que ocurrió este jueves en San Pedro de Atacama y que tuvo una magnitud de 7,3 grados, Marcelo Lagos estuvo en el matinal Contigo en la Mañana para abordar lo que dejó y lo que se espera a raíz de este fuerte movimiento telúrico en el norte grande del país.

Con respecto al hecho que dejó varias replicas, daños menores en viviendas y un fallecido, el geógrafo aseguró que este no es el gran evento que se espera que afecte a la zona norte.

En este sentido, el experto explicó que “un 7,3 Richter es un evento no menor. A nadie le gusta que se le mueva el piso, pero es una zona que sabemos que es latente la amenaza sísmica, un gran evento se espera y este sismo es parte de esa ecuación”.

“La zona norte de Chile no es inmune a terremotos. Este fue particular, porque fue al interior y profundo, por lo que no generó tsunami. Es un terremoto muy cerca de asentamientos humanos, es intraplaca“, agregó.

El preocupante anuncio de Marcelo Lagos tras el fuerte sismo que se registró en el norte

A pesar de la magnitud de dicho movimiento telúrico, Marcelo Lagos advirtió que ese no es el gran sismo que se ha anunciado en los últimos años para el norte del país.

“Hay terremotos característicos que se sienten muy intensos y nos revela que la amenaza sísmica está latente en todo el territorio. No es el terremoto grande que se está esperando, pues ese se espera en el océano“, expuso.

A lo que agregó: “Es un evento independiente de los que ocurren en la costa, pues ese ocurre entre las placas. El evento que estamos esperando en el norte de Chile sería distinto“.

Finalmente, Marcelo Lagos aseguró que “se espera este mega sismo porque la historia y la ciencia nos muestra que son recurrentes y porque hay mucha energía contenida. El norte de Chile tiene un pasado de grandes eventos que no hay que olvidar”, cerró.