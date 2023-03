La comparación de Mauricio Isla con Lionel Messi para responder a las críticas por su rendimiento en la UC

23 de Marzo de 2023

El lateral de los cruzados afirmó que una posible salida del equipo dependerá de los dirigentes.

El lateral de Universidad Católica, Mauricio Isla, recurrió a una comparación con el seleccionado argentino Lionel Messi para responder a las críticas por su rendimiento en el cuadro cruzado, donde ha mostrado irregularidad en las últimas fechas del Campeonato Nacional.

El bicampeón de América reflexionó sobre su complicado momento en San Carlos de Apoquindo, en medio de rumores que hablan de una salida anticipada.

“Cuando uno vive cosas negativas en lo futbolístico, tienes muchas personas atrás que te apoyan. Sé cuando juego bien y cuando no, estoy más en la carrera de retirarme que de ser joven“, afirmó.

Isla aprovechó la situación para poner como ejemplo el actual momento de Messi, quien es criticado por su opaco rendimiento en el París Saint-Germain (PSG).

“Se critica al mejor jugador de la historia en París, imagínate lo que va a pasar con un jugador normal como yo. No tengo ningún problema con mis compañeros, el entrenador tiene todo el derecho de dejarme afuera”, manifestó.

El futuro de Isla en la UC

El extremo derecho aclaró además su situación con la UC luego que surgieran versiones sobre una posible partida a Colo Colo o a un cuadro de la MSL de Estados Unidos.

“Tengo contrato. Lo otro lo verá el entrenador y el presidente. Si no está contento con mi rendimiento, uno puede tomar otro rumbo, pero yo nunca he estado en un equipo donde no quiero estar. Estoy trabajando, sé que voy a volver al ritmo que muchos me conocen”, dijo.

El “Huaso” insistió además en desmentir las posibles rencillas internas en el plantel dirigido por Ariel Holan. “Nunca he hablado mucho ni he desmentido cosas porque soy así. En el equipo está todo muy bien“, planteó.

“Han salido cosas que a uno le molestan, pero estoy viviendo lo futbolístico, que es parte mía, y lo otro es parte del periodismo. Nunca he hablado mucho ni he desmentido cosas porque soy así”, enfatizó.