La revancha total del Fantasma Figueroa en Nicaragua: aseguró que su selección “juega mejor que Chile”

5 de Abril de 2023

El entrenador chileno habló sobre su gran presente en la selección nicaragüense y reconoció que le gustaría volver a dirigir a la U.

El entrenador chileno Marco Antonio Figueroa, conocido también como el Fantasma Figueroa, sacó a relucir sus logros como director técnico de la selección de fútbol de Nicaragua, asegurando que el plantel centroamericano “juega mejor” que la Roja.

El ex DT de Cobreloa, Universidad Católica y Universidad de Chile logró una hazaña con su actual equipo, ya que lo clasificó a la Liga A de Naciones y a la Copa Oro, dejándolo en los puestos de élite de los torneos de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

En una entrevista a DirecTV Sports, Figueroa explicó su éxito y afirmó que “es muy fácil lo que estoy haciendo en Nicaragua. Me dejan trabajar, tengo el respaldo de la Federación y de la Liga“.

El ex futbolista recordó además que “cuando dije que estaba capacitado para dirigir a la Roja me trataron de payaso. Hoy queda demostrado que la selección de Nicaragua juega mejor que la selección chilena“.

“Me siento un técnico capacitado, un técnico exitoso. Hago que mis equipos jueguen bien. La selección de Nicaragua juega bien. Me tiene sin cuidado lo que digan o dejen de decir”, insistió.

La revancha con la U

Marco Antonio Figueroa reconoció que su buen momento en Nicaragua lo ha hecho pensar sobre una posible revancha en el fútbol chileno, específicamente en la U, equipo que dirigió entre 2013 y 2014 con irregulares resultados.

“Siempre he querido estar en Cobreloa por el cariño, pero me gustaría ir a la U, porque no me dieron tiempo. Con lo poco que pude hacer, hice cosas buenas. Me gustaría ir a la U para darle un título“, manifestó.

Sobre el actual momento de Chile a nivel de selección, el Fantasma planteó que los dirigentes “se han equivocado por creer que todos los técnicos que han estado con Bielsa o Sampaoli, van a hacer lo mismo. Hoy Chile carece de talento“.