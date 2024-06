Claudio Bravo lidera los dardos de Chile contra Roldán: “Imposible competir contra esto”

29 de Junio de 2024

Ya en camarines, quien también entregó su impresión sobre la labor de Wilmar Roldán fue Alexis Sánchez, quien aseguró que conversó con el juez del partido respecto de la agresión contra Echeverría.

Claudio Bravo vio desde el banco de suplentes el discreto arbitraje de Wilmar Roldán en el duelo en que Chile igualó 0-0 ante Canadá y que resultó en su eliminación en la fase de grupos de la Copa América.

El capitán de la Roja centró sus dardos en el nulo apoyo que le entregó el VAR al colombiano tras el alevoso codazo recibido por Rodrigo Echeverría apenas a los cuatro minutos de iniciado el encuentro.

“Increíble que con la tecnología que existe a día de hoy en el fútbol te puedan cagar de está manera, cuesta mucho entenderlo, imposible competir contra esto”, declaró en redes sociales.

Bravo recalcó que “¡nos vamos con la frente en alto, entregamos todo!”.

“Es muy extraño. Se los dije tres o cuatro veces, que era codazo. Y no, me dijo que era manotazo. Para nosotros, son faltitas. Te estás jugando una clasificación a cuartos. Por errores arbitrales, no pudimos”, declaró en zona mixta.

Sánchez dejó en claro que “ya van varias, no es primera vez que la pasa. La Conmebol tiene que aprender de lo que es Europa. No es excusa, pero calienta. Con Perú lo mismo. Con Argentina. Un partido con uno menos es complicado. Te vas caliente. Una expulsión así jode todo el partido, caga todo el partido”.

“Estábamos entrenando bien, con muchos cambios de jugadores que nos hicieron bien. Le dije al árbitro, que no lo veía bien, no lo veía con calma. Son varias veces. Le dijimos que arbitrara bien. Faltó un poco más de conexión en la parte de arriba, conocerse un poco más. Esto servirá para las Eliminatorias”, sentenció el atacante de discreto desempeño durante todo el certamen.