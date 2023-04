Lágrimas e impotencia: la última acusación de racismo que remece al fútbol chileno

25 de Abril de 2023

Si el árbitro incluye el reclamo, el volante de Santiago Wanderers al que responsabilizan podría recibir duras sanciones.

El partido entre Universidad de Concepción y Santiago Wanderers correspondiente a la novena fecha del Campeonato Ascenso 2023 terminó 2-0 a favor del cuadro de Valparaíso, sin embargo, este resultado pareciera ser una anécdota después de conocerse una acusación de racismo durante el desarrollo de este encuentro dirigido por el juez Felipe Jara.

Según el delantero camerunés Job Bogmis, el mediocampista Pablo Corral de los “caturros” lo trató con conceptos racistas que, incluso, podrían ser incluidos por el árbitro en su informe, según aseguró el propio atacante penquista al momento de entregar los antecedentes.

El africano de los universitarios, cuando se disputaban los descuentos, le reclamó de forma insistente a Jara y terminado el encuentro salió llorando.

“No me caliento mucho en la cancha, pero hay cosas que me molestan. Son cosas difíciles cuando un rival te dice ‘negrito’. Por eso me molesté. Fue Pablo Corral. El árbitro me dijo ‘después lo vamos a revisar’ y me pedía tranquilidad”, narró Bogmis.

“Es un tema discriminatorio”

“Sé que no soy de este país, pero uno se tiene que sentir bien en todos lados. Para mí es un tema discriminatorio que me molesta mucho. Somos todos humanos que jugamos para nuestras familias, amigos y sueños”, insistió en su reclamo Job Bogmis, quien en su periplo por Chile también defendió a General Velásquez de San Vicente de Tagua Tagua.

“Uno de ellos se acercó, no sé quien era, me preguntó lo que pasó y me dijo ‘disculpas, hermano, estas cosas no pueden pasar’. Pero Corral, no. Me duele esto… Lo bueno es que tuve el respaldo de mis compañeros. El resto de jugadores tienen acá a sus familias, al contrario mío. Son palabras que duelen. Nunca había vivido eso, nunca me había pasado. Hay que sacar ese tipo de cosas”, dijo en el Diario Concepción.

El futbolista de 22 años llegó al país en 2019 y consiguió su lugar en el plantel del Campanil que se desempeña en la segunda categoría del fútbol nacional tras un buen paso por el cuadro de la Región de O’Higgins.