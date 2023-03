“No hay prisa”: Pablo Milad enfrenta la crisis de las selecciones menores de la Roja

7 de Marzo de 2023

El presidente de la ANFP fue consultado por los malos resultados de las inferiores, quienes tienen la responsabilidad de proyectar a la selección adulta, que tampoco ha tenido éxitos con Eduardo Berizzo.

Compartir

No es misterio que la selección chilena no ha tenido los resultados que se esperaban con Eduardo Berizzo como entrenador. Las Eliminatorias a la Copa Mundial de 2026 aún no han comenzado, pero las dudas persisten al no encontrar un equipo base y al no tener un número contundente de jugadores de proyección en las mejores ligas del mundo.

Este problema se agudiza, además, por la crisis que atraviesan las series menores de la selección chilena. La Sub 20, en uno de los grandes fracasos, ni siquiera pudo avanzar al hexagonal final del Sudamericano disputado en Colombia que entregó cuatro cupos a la cita planetaria. En una presentación opaca, este proceso terminó con el despido del entrenador Patricio Ormazábal.

Pero no fue lo único que pasó durante los últimos meses. El equipo masculino Sub 16 que viajó a Israel para disputar el Torneo Desarrollo de la UEFA regresó a Chile sin triunfos bajo la conducción de Ariel Laporati. Fue goleado 8-0 por Rumania, 4-1 contra República Checa y sólo pudo empatar 2-2 frente al conjunto local.

Frente a este problema, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, aseguró que aún hay tiempo para tomar decisiones. La Sub 20, por ejemplo, aún no tiene un adiestrador titular luego de la salida de Ormazábal.

La explicación de Pablo Milad

“Estamos evaluando técnicos, pero no hay prisa por ahora, sólo tenemos el compromiso de los Juegos Panamericanos con la selección femenina (el técnico José Letelier dejó su cargo tras la eliminación de cara al Mundial)”, expresó el timonel del ente rector al ser consultado por la crisis de la selecciones menores.

“Además, tenemos la preparación de la Sub 17 con Hernán Caputto, quien nos ha clasificado a dos mundiales y ojalá este sea el tercero, porque necesitamos que los resultados se nos den pronto”, complementó Milad en diálogo con Mi Radio de La Serena.