La historia detrás de la dura negociación que lleva a Marcelo Bielsa a dirigir a Uruguay

12 de Mayo de 2023

Tras su salida del Leeds United de Inglaterra, el ex entrenador de la Roja tiene fecha de presentación en Montevideo.

Está todo listo para que Marcelo Bielsa asuma su tercer desafío al mando de una selección nacional y el duodécimo proceso en toda su carrera como entrenador. Después de dirigir a Argentina y Chile, Uruguay se transformará próximamente en el nuevo elenco que conducirá el rosarino.

Cercano a cumplir los 68 años el 21 de julio, el “Loco” se encontraba sin trabajo luego de abandonar el fútbol inglés y el Leeds United, elenco con el pudo ascender a la Premier League y mantenerlo en la máxima división.

En este equipo, tal como ha ocurrido a lo largo de los años con su labor, realizó contrataciones de menor precio para luego transferirlas en montos millonarios y, además, potenció a valores que no tenían tanta repercusión hasta que pudieron conocer de sus métodos.

Tras su salida, Uruguay lo contactó ante las dudas que generó la negociación para renovar con Diego Alonso, quien reemplazó al “Maestro” Óscar Tabárez tras 15 temporadas al mando de la Celeste.

La historia tras la llegada de Bielsa

La presentación de Marcelo Bielsa como nuevo entrenador de Uruguay será el próximo 17 de mayo en el Estadio Centenario de Montevideo. El argentino se transformará en el segundo extranjero en conducir a los orientales después de Daniel Passarella, quien dirigió a ese país entre 1999 y 2001 sin mayor éxito.

La negociación no fue fácil. El técnico es muy celoso de guardar reserva de las tratativas, de hecho, cuando negoció alguna vez con Lazio, el DT desistió ante las filtraciones sobre el diálogo que mantenían las partes. Pero no es lo único, pues los referentes del fútbol uruguayo no estaban de acuerdo con que un extranjero manejara al equipo.

Los directivos de la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF) viajaron a Brasil en tres oportunidades para convencer a Bielsa. El “Loco” está viviendo actualmente en ese país tras regresar desde Inglaterra y fue allí donde recibió a los “charrúas” según Mundo Deportivo.

Uno de los participantes era un viejo conocido del adiestrador, Jorge Giordano, gerente de la AUF, con quien compartió en algunos entrenamientos de la Roja previos a la Copa Mundial de 2010. Los dirigentes estaban convencidos de poder persuadirlo, porque a Bielsa se lo ha visto de visita en suelo uruguayo y porque había rechazado a México, Estados Unidos y el Everton inglés que sigue peleando por el descenso.

Según la prensa local, Bielsa y su cuerpo técnico ganarán 8 millones de dólares por el contrato que dura hasta el final del proceso que buscará clasificar a Uruguay a la cita planetaria de 2026.