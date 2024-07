VIDEO – Marcelo Bielsa en llamas contra la Copa América: “Son una plaga de mentirosos”

12 de Julio de 2024

El adiestrador de Uruguay lanzó una serie de dardos en contra de la organización del torneo por las eventuales sanciones que recibirían sus jugadores.

Compartir

Marcelo Bielsa realizó una explosiva conferencia de prensa en la antesala del duelo por el tercer lugar de Copa América, mostrando su enojo por las eventuales sanciones que podrían recibir los jugadores involucrados en la trifulca con hinchas colombianos, y de paso lanzando duros dardos contra la organización del certamen.

El seleccionador de Uruguay expresó, respecto a la pelea desatada en las tribunas tras el triunfo de Colombia, que “los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que todo se atenúe, una puerta de escape y prevención, pero ninguna cosa sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. ¿Cuál va a ser su reacción? ¡Y me pregunta si van a sancionar a los jugadores! Pero por favor”.

En esta línea, Bielsa aprovechó de disparar contra el estado de las canchas donde se ha disputado la Copa América, uno de los principales cuestionamientos de jugadores y entrenadores a lo largo del torneo.

“Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones (entre los panes de pasto) y le dijeron que no lo hiciera más. Él mismo tuvo que decir que no diría más nada. Los jugadores no pueden hablar. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Los van a suspender? ¡Pídanles disculpas! Tienen que decir cometimos tales errores, somos responsables y nos hacemos cargo”.

El adiestrador de Uruguay profundizó sus palabras asegurando que “¡son todos errores sabidos! Los norteamericanos no te dicen te doy una cancha perfecta, te dicen que te dan una instalada hace tres días y que las uniones en el césped no cierran. Los campos de entrenamiento eran un desastre. Bolivia no entrenó, pero claro, es Bolivia. El penal a Brasil, todas las injusticias. Pero con la clase baja de la competencia, nada. Entonces ya los árbitros acusados por la misma federación diciendo que no le cobraron un penal a Brasil cuando hay 50 mil sabiendo que eso condiciona… Ya saben todo esto, viejo”.

Marcelo Bielsa reiteró su rechazo a las eventuales sanciones que puedan recibir 11 jugadores de Uruguay que fueron parte de la pelea a manos de Copa América.

“Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así. Y hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones… Esto es una caza de brujas. Miren que los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto, ahora ya no porque hay mucha repercusión y vamos a tener que pensar. ¡Todo una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el FIFA Gate y ahora les echan la culpa a los jugadores”, sentenció.