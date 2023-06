Javier Castrilli y escándalo en el arbitraje: “El Señor de la Noche parece que continúa haciendo de las suyas”

22 de Junio de 2023

Sobre Roberto Tobar, Castrilli aseguró que “lo veo solo e impotente. Sin las facultades para gobernar, al haber aceptado a Bascuñán como ladero".

Compartir

Javier Castrilli se refirió al escándalo que remece el arbitraje nacional, con acusaciones de boicot, drogas y relaciones entre sus miembros, apuntando a la figura de Julio Bascuñan, a quien dio de baja durante su labor como jefe de árbitros, lo que finalmente no se concretó.

En entrevista con La Tercera, Castrilli expresó que “es absolutamente previsible… imposible resulta imaginar que mejore el arbitraje si el poder continúa en manos del club de amigos de El Señor de la Noche. Los despidos de principio de año resultaron espejitos de colores. Insuficientes. Encima, Bascuñán pasó a tener oficialmente las facultades para tomar decisiones y, conociendo sus antecedentes, el llamado entre los propios árbitros chilenos Señor de la Noche (por algo será…) parece ser que continúa haciendo de las suyas”.

“Por su irresponsabilidad, el arbitraje chileno se ve convertido en el ‘Conventillo de la Paloma’ donde inquilinos y dueño del conventillo pelean por una mujer (la Paloma). En alguna medida, les da crédito a las acusaciones en contra de Bascuñán. Las designaciones y viajes son elementos probatorios tan objetivos como irrefutables. Por más que se desmienta, todos los árbitros lo saben, como también saben cómo se gestó el anónimo y quién aconsejó que se realizara de esa forma. Averigüen”, argumentó.

Junto con ello, Javier Castrilli señaló sobre Julio Bascuñan que “tengo entendido que se encuentra a cargo del sistema VAR. Peor todavía. Se encuentra en el centro neurálgico de la toma de decisiones (y designaciones de viajes a amigos o amigas…) Es decir… al mono le dieron una navaja. ¿A cuántos les cortará la oreja?”.

Sobre Roberto Tobar, Castrilli aseguró que “lo veo solo e impotente. Sin las facultades para gobernar, al haber aceptado a Bascuñán como ladero. Es como dormir con el enemigo y sin siquiera apoyarse en ex árbitros chilenos que indudablemente tienen experiencia y condiciones para enfrentar esta crisis como por ejemplo Rafael Hormazábal o Iván Guerrero. Debe entender que no es posible hacer una tortilla sin romper los huevos. Si queremos cambiar la realidad que nos rodea, debemos enfrentar las crisis y no administrarlas”.