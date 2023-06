¿Cuándo y dónde ver a Nicolás Jarry en los octavos de final de Eastbourne?

27 de Junio de 2023

La mejor raqueta de Chile comienza su segundo torneo de césped en la antesala de Wimbledon.

Luego de avanzar dos rondas en el ATP 500 de Halle durante la semana anterior, Nicolás Jarry nuevamente entra en acción. La mejor raqueta chilena apareció el lunes en el casillero 28 del circuito mundial y este miércoles dará comienzo a su segunda participación de la temporada en un torneo de pasto en la antesala de Wimbledon, uno de los cuatro Grand Slam que parte el 3 de julio.

El singlista nacional quedó libre en la primera ronda y ahora enfrentará al francés Grégoire Barrère (57°) por los octavos de final del ATP 250 de Eastbourne, Inglaterra.

En la antesala de este choque frente al galo y de su próxima participación en Wimbledon, Jarry proyectó la mejor temporada de su carrera y puso la mira en la Copa Davis. El equipo chileno dirigido por Nicolás Massú enfrentará a Suecia, Italia y Canadá en septiembre y el “Nico” asume la responsabilidad como el posible número 1 de los nacionales en las series.

Siempre me ha gustado jugar por Chile. Es algo que siempre me ha llamado la atención. He tenido la suerte de saber utilizar la energía del público y todo el ambiente siempre a mi favor sea de visita o de local. Siempre la paso increíble jugando por Chile”, dijo.

“Hay mucha ilusión. Estoy muy feliz de volver a las finales de la Copa Davis. Siempre ha sido importante para mí esta competencia. Pudimos ascender en Madrid hace varios años y con mucho esfuerzo del equipo hemos vuelto. Jugamos una gran serie y ahora nos vamos a medir contra los mejores del mundo”, afirmó en el portal de este torneo.

“Nicolás Massú también conoce muy bien lo que es jugar por Chile, todos lo conocen por su gran desempeño en la Copa Davis o en los Juegos Olímpicos y su energía se contagia. Tenerlo ahí en el banco es siempre muy motivador”, agregó.

¿A qué hora juega Nicolás Jarry?

Nicolás Jarry y Grégoire Barrère juegan este miércoles en la cancha 2 del Devonshire Park Lawn Tennis Club de Eastbourne no antes de las 6:00 horas de Chile. Es su primer enfrentamiento en el circuito ATP.

¿Dónde ver a Nicolás Jarry?

Este partido lo puedes seguir por Star+ y TennisTV.