Suicidio, falta de aire y PDI: las últimas confesiones de Esteban Paredes

8 de Julio de 2023

La leyenda de Colo Colo y el fútbol chileno cuenta detalles inéditos de su vida.

Compartir

Este domingo en el programa “De tú a tú”, el conductor del espacio Martín Cárcamo conversará con Esteban Paredes, leyenda de Colo Colo y máximo goleador de la Primera División. El delantero, quien hace unos días anunció su regreso al fútbol en San Antonio Unido tras su partido de despedida, contará algunos episodios de su infancia, su adolescencia y de lo mal que lo pasó cuando el Cacique estuvo a punto de descender.

Todo comenzó con el distanciamiento de sus padres cuando él tenía cinco años. “La separación fue algo fuerte para mí. Mi madre se va con mi hermana y sufrí demasiado, mi padre también. Estuvimos casi tres meses en la casa los dos solos. Él no salía a trabajar, tenía una pena enorme, lloraba todos los días y yo lloraba con él. De repente pasaban tres días y no comía nada. No quería salir ni hacer nada, bebía, estaba destrozado. Fueron los peores tres meses de mi vida”, explica el zurdo.

Y no fue lo único, pues el atacante revelará que su padre estuvo cerca de poner en riesgo su vida por su depresión. “Mi papá se quiso matar conmigo en el metro. Una vez me contó que se iba a tirar, porque no estaban ni su mujer ni su hija y él pensó en lo más fácil, que es irse de esta vida. Y justo se acerca un amigo de él, lo ve justo en la orilla, y le pregunta ‘¿qué vas a hacer?’. Ahí mi viejo reaccionó, se pusieron a conversar y nos devolvimos”.

Pasaron 7 u 8 años. Supe que mi mamá se fue a Copiapó. mi padre la buscaba, iba donde mi abuela, no tenía respuesta y todo ese tiempo nunca la vi. No nos despedimos tampoco. Fue fuerte, para mí fue un trauma. Yo creo que eso me afectó, porque no soy un tipo cariñoso. Me hubiese gustado ser cariñoso con mis hijos, pero esto me endureció mucho”, profundizó el goleador.

A los 13 años, Paredes pudo reencontrarse con su madre y a pesar del rencor inicial, éste ya desapareció según le contó a Martín Cárcamo.

Paredes, la PDI y Colo Colo

Si bien pudo convertirse en leyenda de Colo Colo y el fútbol chileno, el mundialista de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no siempre quiso dedicarse al deporte profesional. “A mí me gustaba el fútbol, pero yo no quería ser futbolista. Yo quería ser de la PDI. A los 18 años quise postular pero no pude porque me pedían antecedentes de los familiares y tenía unos tíos que no se habían portado bien”, dijo.

Sobre el final de su gloriosa carrera, vinieron los momentos más oscuros. “En Colo Colo se me juntó todo, porque íbamos a descender, tuve una lesión, me infiltraron y ahí me dio una taquicardia. Después de que nos salvamos me vino una angustia enorme por todo el peso de ser capitán, me empezaron a dar crisis de pánico y me traté con el psicólogo de Coquimbo Unido. Hoy las controlo, pero todavía las tengo de repente, al estar solo pienso cosas y me falta un poco el aire, pero después se me pasa”, cuenta.