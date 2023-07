Casas de apuestas deportivas responden a la última advertencia del Sernac

13 de Julio de 2023

Estas plataformas son ilegales según la autoridad y los casinos, sin embargo, son parte de las entidades que sostienen económicamente el fútbol chileno y federaciones deportivas.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) aseguraron que en los últimos años se ha producido un aumento progresivo de consultas y reclamos por supuestos incumplimientos y estafas realizadas por algunas casas de apuestas de apuestas en línea.

Estas plataformas no están legalizadas en Chile, por lo que las autoridades han insistido en cuestionar su presencia frente a los millones de dólares que tienen en ganancias. Mientras su regulación se sigue tratando en el Congreso Nacional después de un paso positivo para ellos en la Comisión de Economía, el servicio indica que por ahora los usuarios están desprotegidos.

Nos parece altamente relevante alertar a la ciudadanía acerca de los riesgos a los que se exponen al realizar apuestas en línea, las que operan al margen de la ley”, dijo la superintendenta de casinos, Vivien Villagrán.

“Los juegos de azar en línea no están regulados en nuestro país, teniendo el carácter de ilegales y, por tanto, las y los consumidores que acceden a este tipo de servicios se exponen a eventuales incumplimientos y estafas, como, por ejemplo, premios que no se entreguen o condiciones ofrecidas que no se cumplan. Por eso, el llamado es al autocuidado, a no exponerse a contratar este tipo de servicios y, menos aún, a endeudarse para acceder a ellos”, advirtió Andrés Herrera, director nacional del Sernac.

Las casas de apuestas responden

En la actualidad, el servicio sólo reconoce a Polla, Lotería y Teletrak como las únicas entidades que pueden operar de esta manera. El problema es que en Chile están presente más de 30 de estas plataformas sin tributar y, encima, tienen un amplio control del mercado, pues auspician a equipos importantes del fútbol chileno, el Campeonato Nacional y otras federaciones deportivas que obtienen altos recursos al cerrar acuerdos comerciales.

“Estamos completamente de acuerdo con la necesidad de regulación y por eso las empresas que represento hemos impulsado desde el primer día este proyecto de ley que hace que todos los operadores de plataformas de apuestas en línea puedan cumplir con los estándares de protección del usuario y menores de edad”, expresó Carlos Baeza, representante de Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin en declaraciones a las que accedió EL DÍNAMO.

Las certificaciones internacionales permiten entregar a los usuarios una experiencia segura y eso es en lo que se fijan las personas. El acceso de menores de edad está restringido por procesos de verificación, que en algunos casos incluyen biometría (detección facial) para evitar suplantación de identidad”, agregó el abogado.

“La ludopatía es una enfermedad que preocupa a la industria y por eso las plataformas han habilitado mecanismos de control y autoexclusión, que incluyen alertas cuando una persona lleva mucho tiempo en pantalla. Los usuarios pueden activar fácilmente mecanismos para fijarse límites de tiempo, cantidades de depósito y pérdidas, o bloquear juegos, por ejemplo. Son mecanismos que se activan en línea, de funcionamiento inmediato”, cerró Baeza.