Casas de apuestas deportivas celebran importante avance para su regulación en Chile

31 de Mayo de 2023

Estas plataformas, de multimillonarias ganancias al año, son consideradas ilegales al no pagar impuestos. A pesar de eso, han entrado con fuerza y sostienen económicamente a clubes, torneos y selecciones nacionales.

Compartir

Actualmente existen dos mociones legislativas en el Congreso Nacional que tienen directa relación con las casas de apuestas deportivas en línea que no tienen domicilio en Chile y que no tributan en el país al no estar normadas.

Estas empresas extranjeras se han instalado con fuerza en el mercado deportivo a tal punto de ser importantes pilares económicos de los clubes, selecciones nacionales de varias disciplinas y del propio Campeonato Nacional que organiza la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

En abril de este año, estas firmas recibieron un duro golpe pensando en la continuidad de su funcionamiento. La ley que prohíbe la publicidad de estas empresas en eventos y clubes deportivos tuvo amplio respaldo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Con 107 votos a favor, 16 abstenciones y 15 en contra, esta moción que promueve el parlamentario Marco Antonio Sulantay pasó al Senado para próximamente ser analizada.

En paralelo, existe un proyecto que sigue debatiéndose en la Cámara Baja. Se trata de la iniciativa madre que regula estas casas de apuestas deportivas online, la cual permitiría que estas entidades extranjeras paguen impuestos por el negocio. Sus ganancias superan los 170 millones de dólares anuales y por ahora el Servicio de Impuestos Internos (SII) las ha declarado ilegales al no tributar.

En ese escenario, un grupo de estas plataformas valoran uno de los avances que dieron en el parlamento. La Comisión de Economía aprobó la idea de legislar con amplia mayoría el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Con este paso, el texto pasa a la discusión en particular en la misma instancia antes de pasar a la sala.

Las casas de apuestas celebran

Carlos Baeza, representante legal de Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin destacó a EL DÍNAMO que “es una excelente señal, porque de avanzar ubicará al país en el 73% de los países de la OCDE que han regulado el funcionamiento de las plataformas de apuestas en línea de forma integral, abordando las dimensiones institucionales, tributarias y publicitarias de la industria”.

“La regulación permitirá que los usuarios puedan distinguir las plataformas que cumplan con los requisitos que dicte la normativa y esto va en la dirección de lo que siempre hemos defendido, que es una actividad completamente legal”, aseguró.

“Este es un muy buen proyecto que sentará las bases para una normativa clara, moderna y transparente que apunta a generar competencia, resguardar la fe pública, proteger la salud y la seguridad de los jugadores. La mesa técnica de trabajo impulsada por el ministerio de Hacienda fue muy importante para seguir adelante con el trámite de regulación. Confiamos en que se mantengan participativos con este proyecto de ley, pensando en un aumento en la recaudación fiscal“, agregó el abogado.