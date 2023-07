Futbolista que pateó en la cabeza a un árbitro se suicidó y ahora su hermano culpa al juez

18 de Julio de 2023

Williams Tapón fue encontrado muerto en una línea férrea en un caso que sigue teniendo consecuencias insospechadas desde la viralización del video.

Compartir

En un video que fue viralizado y dio la vuelta al mundo, un árbitro argentino recibió dos certeros puñetazos y luego una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente por algunos minutos. Tras ser trasladado a un centro asistencial, Ariel Paniagua pasó una noche hospitalizado por lo delicado de las lesiones que le produjo Williams Tapón.

“La verdad es que estuve mal, lo admito. No me pude controlar y reaccioné así hacia el réferi, la única explicación que puedo dar es que tenía enojo. No suelo reaccionar así. Le pedí disculpas. Me pidió 300.000 pesos para que no lo denuncie”, había declarado el jugador después de ser reproducidos los golpes, por los que iba a enfrentar cargos de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo.

El futbolista de 24 años que pertenecía a las filas del club La Cortada de liga amateur de Sarandí fue el responsable de esta cruda agresión que, además, terminó con un resultado inesperado. De acuerdo a medios locales, el cadáver del protagonista de esta historia fue encontrado en una línea férrea de la localidad de Gerli.

La causa de muerte es el suicidio con un arma de fuego en la zona parietal, según lo confirmó la Policía Federal Argentina. Además, la pareja y la familia de Tapón recibieron un mensaje de despedida que, eventualmente, fue enviado minutos antes del deceso.

El hermano culpó al árbitro

Luego de confirmarse la muerte de Williams Tapón tras la agresión al juez Ariel Paniagua, el hermano del futbolista fallecido entregó sus reacciones en la prensa argentina.

Mi hermano no fue un agresor, si prestan atención ese árbitro discutió con cinco del mismo equipo. O sea, ya me cansé de contar la misma versión. El error es de quién no hace bien su trabajo. Yo no justifico, ustedes están juzgando a mi hermano. El hecho grave es que ese muchacho se vendió por plata, eso le pidió a mi hermano”, dijo Edgar Tapón en América.

“Mi hermano se quitó la vida, pero lo mataron ustedes (prensa), hablan de mi hermano como un violento. ¿Nunca le dieron una piña (combo) a nadie? Quién inició esto, uno que por un partido se vendió. Ustedes juzgan algo que no saben, quién era él en la cancha y la familia. Un error lo tiene cualquiera. El fin no justifica los medios, dejen de hablar de que era un delincuente”, complementó.