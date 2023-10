VIDEO – Santiago 2023 enciende la antorcha más grande del mundo con Inteligencia Artificial

20 de Octubre de 2023

Además, para apoyar a los deportistas y funcionarios del comité organizador, Entel entregó 11 mil simcards con minutos y gigas ilimitados por un mes.

Usando Inteligencia Artificial y gracias a una animación, se logró “encender” la Torre Entel, convirtiendo a este ícono de la ciudad de 127 metros en la antorcha más grande del mundo.

Esto en contexto de la inauguración oficial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y darle así la bienvenida a las y los deportistas que serán parte de este mega evento deportivo que sucede por primera vez en nuestro país.

“La Torre Entel en su diseño original fue pensada como una antorcha y no quisimos estar ausentes de este evento deportivo tan importante. A través de imágenes, diseñadas con Inteligencia Artificial, hemos simulado esta antorcha en homenaje a los deportistas”, dijo Claudio Anabalón, director de Asuntos Públicos de Entel.

Además de lo simbólico que es la antorcha, Entel entregó su apoyo de manera práctica con el refuerzo de la red 5G en las 47 sedes a nivel nacional, además de la entrega de 11 mil simcards a deportistas y organizadores, para lograr desarrollar los primeros Juegos 5G de la historia.

La archera de la Selección femenina de hockey sobre césped de Chile, Natalia Salvador, contó que “siempre tenemos el problema de conectividad cuando estamos afuera. A veces el WiFi no funciona bien o de repente salimos del hotel y estamos totalmente desconectados”.

Agregó que el regalo de las simcard con minutos y datos móviles ilimitados por un mes es algo no ha había visto nunca en otro país. Y recalcó su importancia, ya que “es súper difícil, cuando uno llega desde otro país, no tener conectividad, no tener señal. Ahora Entel se la jugó con todo para los deportistas chilenos y para los demás que vienen de afuera”.

La selección femenina de hockey sobre césped de Chile, conocida como “Las Diablas”, son parte de los deportistas que recibirán simcards de Entel.

Así mismo, Daniça Kusanović, maratonista que competirá este domingo 22 de octubre, señaló que “para cualquier atleta que no es del país, estamos hoy con mucha gente que viene de afuera, esto es demostrar ser un país anfitrión de lujo. De verdad que lo que uno busca cuando está fuera del país es estar conectado, poder conversar con la gente”.

Afirmó a su vez que es muy importante para los deportistas la comunicación con sus seres queridos y “es reciproco. Ellos están mucho más tranquilos cuando saben cómo estoy yo, cuando me ven en redes sociales y los llamo”.

Las tarjetas fueron hechas con plástico reciclado, lo que va de la mano con el compromiso de la empresa de ser sostenible en su cadena de valor y colaborar con la carbono neutralidad de Santiago 2023.