Vicente El Tigre Almonacid: el abanderado de Santiago 2023 viene con todo

Vicente El Tigre Almonacid, abanderado del Tem Chile para los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, es una de las principales cartas nacionales para obtener medalla en la cita deportiva que se inicia este viernes.

El para nadador llegará al Centro Acuático del Estadio Nacional con la intención de hacer valer la medalla de plata que obtuvo en los 100 metros pecho del Mundial de Para Natación en Manchester, Inglaterra, siendo solo superado por un nuevo récord mundial de la categoría.

En esta línea, El Tigre Almonacid pretende llevarse la presea dorada y para ello buscará replicar el apodo que se ganó tras tatuárselo en su brazo en 2019.

“Quise grabármelo para siempre, quise que cada vez que mirara mi brazo, que es el único brazo que tengo, viera ese tigre que me está acompañando. Está en mí. Me impulsa a seguir más adelante”, declaró Vicente Almonacid al sitio oficial.

Almonacid sufre una fibromatosis que se originó como un tumor en el dedo índice, por lo que pasó por los quirófanos desde los 5 años, pero posteriormente perdió íntegramente el brazo izquierdo, escápula y clavícula.

“Desde siempre el tigre ha sido mi animal preferido. Lo identifico como la fuerza interna que tengo, que me ha ayudado a salir adelante, no sólo en el deporte, sino que también en la vida. Me enorgullece. Todo lo bueno que hay en mí lo represento en el tigre”, detalló Vicente Almonacid.

Respecto a Santiago 2023, el colombiano Carlos Serrano será su rival a vencer, como en el Mundial de Manchester, indicando que “me lo tomo de una buena manera. Creo que no cambia mucho el objetivo de la preparación, porque si queremos ganar hay que ganarles a todos. Esto me motiva y lo tomo como un impulso para llegar al mejor Vicente posible”.

Junto con ello, El Tigre apunta a seguir ampliando sus horizontes en la para natación, declarando que “desde Lima 2019 que tengo tres pruebas en vista: el 100 pecho, el 200 combinado y el 50 libre. Lamentablemente, el 50 libre no está en el programa de estos Juegos. Por eso, hasta el momento, tenemos aseguradas sólo el 100 y el 200 combinado”.