Deportistas paralímpicos entran a estudiar a Inacap

23 de Febrero de 2024

Alianza entre esta institución y el Comité Paralímpico de Chile (COPACHI) para reconocer el talento y esfuerzo de los 167 atletas que nos representaron en los juegos de Santiago 2023 permite que puedan acceder a la Educación Superior de manera gratuita.

Disciplina, rigurosidad y perseverancia han sido las claves para los deportistas paralímpicos que representaron a nuestro país en los pasados Juegos Parapanamericanos. Serán estos mismos atributos los que aplicarán estos atletas en su nuevo desafío: entrar a estudiar en la Educación Superior Técnico Profesional.

Gracias a una beca del 100% que INACAP ofreció a todos los representantes paralímpicos del Team Chile, 19 de estos deportistas ya se matricularon para estudiar en su Centro de Formación Técnica (CFT) en las sedes de la Región Metropolitana, Puerto Montt, Valparaíso y Arica.

Entre las carreras elegidas destacan Logística, Administración de Empresas, Analista Programador y Diseño Digital. La beca cubre el 100% de la matrícula y arancel durante la duración formal de cada carrera.

Francisca Neiman tiene 20 años y es número uno de Chile en su disciplina, la paranatación. En los pasados Parapanamericanos llegó a las finales y estuvo a punto de alcanzar una medalla.

Decidió estudiar Administración de Empresas en Sede Ñuñoa porque le queda muy cerca del Centro de Alto Rendimiento en el Estadio Nacional donde entrena entre dos y cuatro horas al día.

“Es una tremenda oportunidad poder estudiar por primera vez en la Educación Superior, becada y con la posibilidad de seguir entrenando. Es un premio al esfuerzo que implica dedicarse al deporte y representar a Chile”, expresó.

La joven agregó que eligió la carrera de administración porque “tiene un gran campo ocupacional para desarrollarse profesionalmente”.

Otro de los becados es Juan Felipe Riquelme, tiene 46 años y ocupa el número 20 del mundo en judo para personas ciegas. En los exitosos Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 rozó la medalla de bronce.

Este atleta ingresará por las puertas de Inacap en su sede de La Granja para estudiar Técnico en Administración Pública, donde su sueño, según sus propias palabras, es “trabajar en el departamento de discapacidad de algún municipio”.

Dice estar ansioso porque hace 20 años que no estudia, pero asume el desafío entendiendo que se le pueden abrir nuevas oportunidades laborales en el futuro, sin descuidar sus entrenamientos.

“Quiero ser un referente para otras personas que tienen el temor de estudiar, por ejemplo, a mi edad. Soy mayor pero no obsoleto. He tenido que competir con personas de 20 años y les he ganado. En el estudio aplicaré la misma disciplina y sacrificio“, agregó el judoca.