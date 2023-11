Eduardo Berizzo renuncia a la Selección Chilena: “Es digno reconocer cuando las cosas no funcionan”

17 de Noviembre de 2023

Tras un año y medio al frente de la Roja con magros resultados, Berizzo dio un paso al costado.

Eduardo Berizzo anunció su salida de la Selección Chilena, tras un año y medio y 16 partidos al frente de la Roja, luego del discreto empate 0-0 ante Paraguay por las clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

El anuncio fue realizado por el propio DT en conferencias de prensa, donde indicó que conversó con Pablo Milad, presidente de la ANFP, y “le he manifestado mi deseo de dejar el cargo, los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer cuando las cosas no funcionan”.

“Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, desde el colaborador más cercano a la gente de Pinto Durán, a los utileros, a los cancheros que han comprometido su trabajo con la Selección. Agradecerle a los jugadores que se han comprometido en este proceso y desearles la mayor de las suertes”, indicó el entrenador.

“Creo que las chances de clasificar existen y están intactas. Ojalá el clima se descomprima. Ha sido un honor dirigir la selección chilena. Quiero agradecer a todos. Muchas gracias”, fueron las palabras de Eduardo Berizzo en su adiós.

De esta manera, el adiestrador no viajará a Ecuador para enfrentar el próximo duelo clasificatorio y se espera que la ANFP de a conocer en las próximas horas el nombre del DT interino, donde el principal nombre que asoma es el de Nicolás Córdova, jefe técnico de las Selecciones juveniles.

Por su parte, Gary Medel lamentó la renuncia de Berizzo, apuntando que los medios y el público no respetaron el proceso del ex discípulo de Marcelo Bielsa.

“Estamos en un proceso de recambio, lo que todos querían. Se estaba dando de buena forma, pero hay que esperar un poquito también. No lo dejaron trabajar tranquilo, por eso se cansó”, aseguró el capitán de la Roja.

Consultado sobre los responsables de la salida del DT, Medel disparó hacia “la dirigencia, la gente, que no respeta los procesos”.

“Atacamos todo el partido, no tuvimos ocasiones muy claras. Tuvimos 2 o 3. Nos falta gol”, declaró el zaguero.