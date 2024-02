¿Se juega la Supercopa?: lo que se sabe sobre el paro del Sifup

7 de Febrero de 2024

Los capitanes de los clubes acordaron paralizar el fútbol chileno, aunque hubo equipos que le dieron la espalda a la solicitud del Sifup.

La ratificación de la norma que permite a los clubes tener seis extranjeros en sus filas por parte del Consejo de Presidentes de la ANFP, remeció al fútbol chileno y provocó la reacción inmediata del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

Tras conocer esta medida, la asociación llamó a una asamblea extraordinaria este martes para decidir la paralización del campeonato nacional con el objetivo de dar pie atrás a esta medida.

“El paro es inminente. Por lo tanto son los futbolistas los que van a definir los pasos desde el martes en adelante. No tenemos muchas más chances, hemos puesto toda la información sobre la mesa, hemos estado en todas las reuniones que se nos ha solicitado y seguimos con una votación en contra en el Consejo de Presidentes”, advirtió en aquel momento el presidente del Sifup, Gamadiel García.

Hecho que se materializó en las últimas horas, ya que los capitanes de los clubes tomaron su postura y votaron a favor del paro. De acuerdo a lo expresado por el líder del sindicato, esto se extenderá “hasta que el Consejo de Presidentes modifique la decisión adoptada el 13 de diciembre, respecto al aumento injustificado en el cupo de extranjeros”.

Además, de ello, solicitaron el “cumplimiento a diversas exigencias legales del ámbito laboral, de salud y deportivas que afectan a nuestros futbolistas profesionales, las que ya hemos planteado a la ANFP”.

¿Se jugará la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato?

Por otra parte, revelaron qué sucederá con la Supercopa, torneo que da inicio a la temporada 2024 del fútbol chileno. Recordemos que los capitanes de Colo Colo y Huachipato habían confirmado que se presentarían al partido pactado para el 11 de febrero.

“Aclaramos que por decisión de la Asamblea sí se jugará la Supercopa, atendido a que sus bases no contemplan el aumento de cupo mencionado y en el apoyo a los futbolistas de Colo Colo y Huachipato que se ganaron en cancha el derecho a disputarla”, expusieron.

De esta forma, el paro indefinido comenzará después de dicha final.

Sifup y ANFP han acercado sus partes

Ante esta problemática, el Sifup intensificó la comunicación con la ANFP para buscar una solución. En este sentido, el presidente del fútbol nacional, Pablo Milad propuso mantener los seis cupos de extranjeros, pero que solo cinco de ellos puedan estar en cancha al mismo tiempo.

No obstante, esto no fue suficiente para la agrupación de futbolistas. “Hemos tratado de todas las maneras, de todas las formas, trabajar en conjunto con la ANFP, poner a disposición de la ANFP la información necesaria. Por eso la ANFP nos respalda con mantener los cinco jugadores extranjeros en cancha. Pero no son ellos los que votan, tampoco son los jugadores. Es el Consejo de Presidentes el que vota”, dijo Gamadiel García.

¿Qué clubes votaron a favor y en contra del paro del Sifup?

Con respecto a la votación, el presidente del gremio comentó: “Fue mayoritariamente votada a favor. Creemos que la medida del sexto extranjero no es ningún beneficio para nuestro fútbol, para el crecimiento de nuestros juveniles y de nuestra selección adulta”.

De este modo, solo hubo cuatro equipos que votaron en contra de la paralización del fútbol chileno. Según consigna ADN, estos fueron Universidad de Chile, Ñublense, Coquimbo Unido y Unión La Calera.